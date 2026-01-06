Chechu Bonelli eligió la bikini metalizada más diminuta del verano y cosechó suspiros en Instagram

Chechu Bonelli es una de las periodistas y modelos con más presencia mediática en Instagram. Allí comparte los outfits del momento. Colecciona los likes de sus seguidores con los looks más trendy del momento.

Combina a la perfección diferentes estilos, colores y texturas. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Los must de la temporada son las estrellas en su guardarropa. Muchas veces juega al límite de la censura y no duda en arriesgar con prendas más audaces.

Brillos y escote al límite: Chechu Bonelli eligió la bikini tendencia para recibir el 2026

Derrocha audacia con cada uno de los conjuntos de prendas que elige para vestir. Siempre va al frente y combina las prendas del momento para crear looks únicos. En esta oportunidad, eligió un look de playa ultra must para darle la bienvenida al 2026.

Chechu Bonelli modeló con una bikini ultra diminuta y en tendencia. Con corpiño estilo top con escote pronunciado. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Todo en un color marino metalizado. Como accesorio sumó una remera calada de brillos con transparencias. Llevó el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje muy sutil. Sin lugar a dudas, las tendencias nunca escapan de su radar y las combina a la perfección en cada ocasión.

Chechu Bonelli apostó por la bikini tendencia del verano y revolucionó Instagram

La periodista y modelo tiene una actitud única. Resalta en Instagram con sus outfits fuera de serie. Los must de la temporada son su pasión y combina a la perfección las prendas estrellas del momento.

Chechu Bonelli modeló con un traje de baño de dos piezas mega tendencia. Una bikini muy diminuta con escote pronunciado y bombacha colaless ultra cavada. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de elogios invadieron las imágenes.