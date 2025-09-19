Charlotte Caniggia no dejó nada para la imaginación y subió un video al límite de la censura

Charlotte Caniggia es una de las personalidades mediáticas más influyentes en Instagram. Jamás pasa desapercibida. Los looks vibrantes son su especialidad. Cada día suma nuevos seguidores y despliega todo su carisma y encanto en cada una de las publicaciones que comparte.

Traspasa la pantalla y es querida por todo el público. Con millones de seguidores en Instagram, marca tendencia y se ha convertido en un icono fashionista. Su estilo es único y combina a la perfección diferentes prendas combinándolas a la perfección. Texturas y colores son protagonistas en cada uno de los conjuntos de prendas que elige para vestir.

Charlotte Caniggia con sus mejores looks. / Instagram

Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia compartió un video en donde deslumbró con el outfit elegido. Dejó muy poco para la imaginación y jugó al límite de la censura. Modeló con un body mega escotado en color naranja y lo complementó con zapatillas deportivas. Para el peinado eligió llevar el pelo suelto, con algunas ondas naturales. Utilizó un maquillaje bien marcado resaltando las facciones de su rostro.

