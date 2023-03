Candelaria Tinelli lució un look total black que se llevó todas las miradas en Instagram y causó sensación

Candelaria Tinelli no deja de sorprender a los millones de usuarios que la siguen en la red social de la camarita, ya que presenta looks tan únicos y con detalles peculiares en las prendas que reflejan a la perfección su personalidad, además que acostumbra variar mucho el estilo, demostrando la versatilidad para vestir distintos conjuntos.

Candelaria Tinelli encendió las redes con su posteo. Foto: captura de pantalla.

Pero en esta oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli, volvió a confirmar que el negro es su color al presentar una serie de fotografías a través de las historias de Instagram con un conjunto total black único.

El look total black de Candelaria Tinelli que deslumbró a sus fanáticos. Foto: Instagram

Se trató de una musculosa al cuerpo que llevaba volados de tul sobre las tiras y sobre el frente de la prenda, la cual iba acompañada con un delicado moño -a tono con la prenda- que nacía en el centro del escote y caía por el torso; al mismo tiempo, lo acompañó con un pantalón de cuero holgado y un bolso de gran porte.

El posteo de Candelaria Tinelli que enamoró a sus seguidores. Foto: Instagram

Y con el fin de no presentar un look demasiado cargado en tonos oscuros, teniendo en cuenta también que la escotada musculosa revelaba una gran parte de sus tatuajes, Candelaria maquilló sus ojos con un sutil delineado negro y agregó una sombra de tono claro de marrón que se repitió en los labios, solo que este último destacaba por el gloss aplicado sobre el color.

Qué confesiones realizó Candelaria Tinelli en su paso por “Los Ángeles de la Mañana”

La hija de Marcelo Tinelli debutó como invitada en el programa conducido por Ángel de Brito y habló sobre su relación con Cristian Castro: “Era muy buena onda, pero me vino a saludar la primera vez al camarín. No sé, es raro, no le sacás bien si es como más femenino…”, comentó, y tras haber afirmado que no sintió nada por él, amplió: “No sé, capaz es como muy sensible. ¿Viste cuando no le sacás la onda?”.

Cande Tinelli enamora a sus fanáticos. Foto: Instagram/@candelariatinelli

Pero también, respondió a los interrogantes que fueron surgiendo acerca de la vida amorosa de su papá, ya que luego de aseverar que estaba soltero, comentó: “Creo que en este momento no quiere estar con nadie, de hecho”, e insistió en el hecho de que ambos tienen una buena relación, son como amigos.