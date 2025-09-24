Calu Rivero siempre destaca con sus imágenes vanguardistas en donde explora nuevas tendencias. La actriz y DJ apuesta todo por outfits en donde la piel es protagonista. No duda en ir al límite y muchas veces arriesga con looks al borde de la censura.

La actriz y DJ tiene un carisma único que traspasa la pantalla. Las vanguardias jamás se le escapan y no duda en arriesgar outfits combinando diferentes estilos de prendas. Siempre está al tanto de las últimas tendencias del mundo de la moda. Los must de la temporada siempre están en su radar y combina perfectamente diferentes texturas, colores y estilos.

Calu Rivero compartió una producción de fotos al límite de la censura y dejó muy poco para la imaginación

Calu Rivero compartió una imagen que dejó sin palabras a sus fans. Mostró su espalda al descubierto y dejó muy poco para la imaginación. Sin corpiño posó frente a cámara y lució un outfit al límite. Los likes se hicieron presentes y la actriz dio cátedra de osadía y dejó en claro ser la reina de las vanguardias.

La publicación causó sensación y los likes rápidamente se hicieron presentes. La actriz e influencer sorprendió con el alucinante estilo. Sus looks jugó al límite de la censura. No dudó en arriesgar y la producción de fotos cosechó los corazones de todos. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por resaltar su mirada con delineado negro.

Calu Rivero fue por todo: jugó al límite de la censura y dio cátedra de estilo con un look alucinante

La actriz y DJ siempre sorprende con sus arriesgadas fotografías. Jamás pasa desapercibida e innova con sus looks. Las vanguardias nunca se le escapan y siempre está atenta a las últimas tendencias. Los must son su especialidad.

Calu Rivero se llevó todas las miradas con una producción de fotos que dejó muy poco para la imaginación. En las imágenes podemos observar su espalda al descubierto. La actriz sorprendió y dio cátedra de osadía con su alucinante outfit.