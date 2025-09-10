La inesperada reacción de Calu Rivero al anuncio del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín, su ex

Chino Darín y Úrsula Corberó están en el foco del interés mediático después de que la actriz compartió inesperadamente una foto de su pancita de embarazada para dar a conocer la feliz noticia que serán padres por primera vez. La pareja revolucionó las redes sociales con el anuncio y rápidamente recibieron mensajes de amor y felicitaciones por el bebé en camino.

El Chino Darín y Úrsula Corberó

La pareja de actores es una de las más queridas del entretenimiento, no solo por sus exitosas carreras internacionalmente, sino que el actor es hijo de Ricardo Darín y pertenece a las familias más populares de la actuación argentina. Si bien Úrsula y Chino mantienen un perfil bajo, aparecieron virtualmente para dar a conocer su inminente paternidad.

Úrsula Corberó está embarazada del Chino Darín

Fue la actriz española quien subió una foto de su pancita de embarazada y con una frase que confirmó la dulce noticia. “Esto no es IA”, escribió Úrsula junto a la imagen en la que etiquetó al Chino Darín sobre su vientre, no dejando lugar a las especulaciones.

La noticia recorrió las redes y se volvió viral por el impacto que genera la pareja de actores argentina española. Entre las reacciones al embarazo, apareció el nombre de Calu Rivero, quien fue novia del actor en 2013 por ocho meses.

Chino Darín y Calu Rivero

El mensaje de Calu Rivero para el Chino Darín y Úrsula Corberó por el embarazo

La también actriz y ex del actor escribió con emoción en la publicación de Úrsula: “Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades Úrsula y Chino Darín” junto a dos emojis de corazón.

Calu Rivero dejó en claro que tienen una buena relación tras su ruptura. La actriz está en pareja con Aíto de la Rúa y son padres de Tao y Bee.

Por otro lado, Úrsula Corberó y Chino Darín están juntos desde el 2016, se conocieron durante un rodaje y desde ahí no se separaron más uniendo su relación entre España y Argentina.

Mientras que Florencia Bas, la mamá del actor, reaccionó con un emotivo mensaje en redes sociales: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja". Luego, le dejó un tierno mensaje a su nuera: “Lo bella que estás”.