Brenda Asnicar es una actriz que se hizo conocida en Argentina y en el mundo hispanohablante por su participación como “Antonella” en el programa juvenil Patito Feo. Su trasmisión en varios paises, las giras y los shows que hicieron los llevó a todos a volverse muy famosos.

Brenda Asnicar se lució en las redes sociales. Foto: instagram

Fue también su relación con el reconocido cantante de trap y reggaeton Duki, lo que puso a Brenda Asnicar hace algunos años en boca de todos. Luego de finalizar su relación, la joven se lanzó con su carrera musical y publicó algunas canciones.

Compartió distintas poses Foto: Instagram/basnicar

En su cuenta de Instagram tiene 1,2 millones de seguidores con quienes recientemente compartió un video saliendo de un estacionamiento luciendo unas extravagantes bucaneras con peluche y un buzo oversizes que le llega hasta las piernas. Todo color blanco. Con este estilo un tanto desabrigado la joven desafió la ola polar.

“Amo Buenos Aires, sus noches y todas las historias que esconde en sus calles”, expresó en el posteo y se ganó miles de me gustas. “Q de que reinona”, “Esas botas, me muero”, “Diosa única bonita”, “Estas muy divina Brenda”, “Que bueno verte en Buenos Aires, no te vayas”, “Te amamos Brenda, decinos de donde son la botas”, “Linda sos mi artista favorita”, fueron los mensajes que le dejaron algunos de sus seguidores.

Por que terminaron Brenda Ascnicar y Duki

Durante la cuarentena se dio la separación de la actriz con el trapero, que viene de llenar 3 estadios de Vélez y se encuentra felizmente enamorado de Emilia Mernes. Cuando Duki y Brenda Asnicar rompieron, la joven reveló en una entrevista por que había sido.

Brenda Asnicar reaccionó a la relación de Emi Mernes y Duki Foto: @basnicar

“Fue maravilloso porque nos pudimos acompañar en los momentos más difíciles de nuestras carreras y estuvo muy bien”, contó la artista sobre los momentos que vivieron juntos, aunque agregó: “Pero después cada loco con su tema y tomamos caminos diferentes”.

Brenda Asnicar en el cumpleaños de Charly García Foto: Instagram/@basnicar

Además confesó que no se encontraban bien personalmente y que eso afectaba a la relación: “Es que lo importante es estar uno primero y después si vos estás bien ya vas a estar para los demás. Y al abrirse la cuarentena se abrieron un montón de oportunidades. Hoy tengo que estar acá”