Wanda Nara es una de las mediáticas más carismáticas de la escena argentina. Tiene una actitud única. No le teme a los flashes de las cámaras y comparte su día a día en Instagram. Allí posa sin tapujos y revoluciona Instagram con su estilo sin igual.

En Instagram tiene más de 17 millones de seguidores. Colecciona halagos y mensajes llenos de cariño. Sabe como cosechar likes. Es una referente fashionista. Siempre atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda. No duda en arriesgar con looks únicos y muchas veces desafía los límites de la censura.

Body escotado y encaje: Wanda Nara apostó por un look total black y destacó con un accesorio que será tendencia esta temporada

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Destaca en cada oportunidad y tiene luz propia en cada proyecto nuevo que emprende. Los must de la temporada siempre están presentes en los conjuntos de prendas que elige para vestir. Combina excelentemente los últimos diseños, texturas y vanguardias de la industria de la moda.

Wanda Nara compartió un look total black cargado de tendencias. Combinó a la perfección los últimos gritos de la moda de la temporada. La parte superior, un body mega escotado de encaje y saco sastrero abierto como complemento. La parte inferior, un pantalón de estilo ancho super trendy. El toque final al outfit se lo dieron unos zapatos de estampado animal print que causaron sensación. Para el peinado apostó por llevar el cabello suelto, bien lacio y actualizó su tono rubio.

Wanda Nara marcó la diferencia con un look total black elegante y sensual

La mediática desata pasiones con conjuntos de prendas al límite de la censura. Su audacia no conoce de fronteras. Siempre va al frente y cosecha los suspiros de sus seguidores con los outfits más osados.

Wanda Nara alucinó a sus fans con un look total black ultra trendy. La estrella del outfit fue un espectacular body de encaje con mega escote. Unos zapatos de estampado animal print fueron el detalle must del conjunto elegido por la mediática.