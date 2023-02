Blazer y borcegos: el look de Nati Jota que rompió el algoritmo de Instagram.

Nati Jota tiene una marca registrada en sus looks y son las polleras cortas y los borcegos. A ambas prendas siempre busca combinar cuando tiene que presentarse en eventos o programas de televisión.

Así pasó cuando la conductora fue invitada al programa “Podemos Hablar” (PH) que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé. “Estoy en PH! Hagan el aguante! Besooooossss”, escribió Nati Jota en el que mostró el look elegido para esa noche

Nati Jota sensual y formal Foto: instagram

Nati Jota lució un blazer largo negro con líneas blancas verticales y botas de cuero también negras y de caña alta. “Por armarme el look canxero”, agradeció Nati Jota a quienes la asesoraron con el estilismo para su presentación en el programa, del cual también participó el Pupi Zanetti, con quie se sacó una foto.

Nati Jota y el "pupi" Zanetti Foto: instagram

¿Por qué se fue Nati Jota de Luzu TV?

En el mundo del espectáculo argentino vienen pasando muchas cosas, pero la noticia de que Nati Jota deja “Nadie dice nada”, el programa que conducía con Nicolás Occhiato en Luzu TV, dado que no estaba dando el 100 %, se llevó todos los comentarios.

Nati Jota y Cande Molfese abandonaron Luzu TV: los motivos y quiénes las reemplazarán. Foto: Web

“No me voy con nada en vista. He tenido propuestas diversas, pero que no requerían dejar Luzu. Estoy tranquila, evaluando y tomando todo con calma”, contó la conductora en una entrevista que dio a Clarín.