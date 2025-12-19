Bianca Silva, la periodista deportiva, posó sin corpiño y sorprendió con un outfit al límite de la censura

Bianca Silva es periodista deportiva. Saltó a la fama tras adivinar el resultado del partido Argentina - Bolivia en las eliminatorias. A partir de ese momento sumó cada vez más seguidores en Instagram. Allí cosecha likes con los outfits más jugados.

Las prendas más audaces son protagonistas en su guardarropa. Prendas ultra ajustadas al cuerpo y con mucho escote. Sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Sastrero sin corpiño: Bianca, la periodista deportiva, sorprendió con un outfit al límite de la censura

No conoce de fronteras a la hora de explorar los looks más jugados de la temporada. Audaz y avasallante. Cosecha los likes de sus seguidores y día a día conquista nuevos corazones. En esta ocasión, sorprendió con un outfit muy jugado y desafió todos los límites de la censura.

Bianca, la periodista deportiva, compartió una serie de imágenes posando a cámara con un look total black de alto impacto. Jugó al límite con un saco sastrero abrochado con mucho escote y no llevó corpiño. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, es una verdadera influencer de Instagram.

Sastrero sin corpiño: Bianca, la periodista deportiva, sorprendió con un outfit al límite de la censura

Bianca, la periodista deportiva, cosechó likes con un look muy audaz y juzgado

La periodista deportiva tiene una actitud única. Los must del momento siempre están en su radar y nunca pasa desapercibida. Sabe como cosechar los likes de sus seguidores y sumar día a día nuevos fans.

Sastrero sin corpiño: Bianca, la periodista deportiva, sorprendió con un outfit al límite de la censura

Bianca Silva posó con un outfit fuera de serie. Jugó al límite de la censura y posó con un saco sastrero en color negro mega escotado y no llevó corpiño debajo. Los likes no se hicieron esperar y la periodista deportiva dio cátedra de audacia.