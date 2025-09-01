Ayelén Paleo se corrió la ropa interior y quedó al límite de la censura en Instagram

Ayelén Paleo ha vuelto a estar en el foto mediático desde hace ya varios días debido al escándalo con su madre acusada de liderar una red de prostitución. Sin embargo, esta no es la primera ni única que su nombre es noticia.

La exvedette lleva una larga trayectoria en los medios de comunicación y sabe manejarse en las redes sociales como una verdadera influencer. A través de su cuenta de Instagram, Ayelén Paleo comparte contenido de alto voltaje y acumula miles de seguidores.

Ayelén Paleo calentó las redes con una foto en bikini

Es que la mediática siempre deslumbra a sus admiradores con sus posteos, donde se roba más de un suspiro, además de compartir momentos de su día a día.

La foto ultra hot de Ayelén Paleo al borde de la censura

En Instagram, Ayelén suele compartir videos y fotos de sus looks muy jugados, además de divertidos momentos con amigas o entrenamientos de gimnasia y tips de belleza.

//

Uno de sus posteos en su perfil oficial es la prueba de su gran popularidad. Como texto que acompaña la publicación, Ayelén escribió: “Feliz viernes” y sus seguidores se lo agradecieron con mensaje elogiando su belleza, además de cientos de corazones rojos.

Se trata de una foto donde se la ve en ropa interior negra y acompaña el conjunto con un sweater al tono ancho, subido en la cintura. Ayelén posó en un cubo rosa, sentada en el piso.

Ayelén Paleo

“Qué hermosa”, “Te amo mi amor”, “Perfecta” o “Qué belleza” fueron algunos de los halagos que recibió de sus admiradores. Obtuvo más de 5 mil “me gusta” y cientos de comentarios por la publicación.

Sin dudas, Ayelén Paleo sabe mostrar sus cualidades y sabe muy bien que sus fotos prenden fuego Instagam. No es casual que tenga más de 490 mil seguidores y siga dando de qué hablar.