Andrea Rincón jugó al límite y posó con el piyama desabrochado antes de irse a dormir: “Como si fuera la última noche”

Andrea Rincón tiene un estilo único y ha logrado traspasar la pantalla con su carisma. En Instagram tiene millones de seguidores y día a día se suman nuevos fans. Colecciona los likes de sus fans quienes alucinan con los infartantes looks.

Siempre sorprende con sus extravagantes outfits. Combina elegancia y sensualidad a la perfección. Jamás pasa desapercibida y sabe a la perfección que prendas elegir para crear looks únicos cargados de estilo.

Andrea Rincón posó con el piyama desabrochado antes de irse a dormir: "Como si fuera la última noche..."

Sin lugar a dudas, es una especialista en los últimos gritos de la moda. Atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Sabe crear looks únicos con las nuevas tendencias. La combinación de estilos es su especialidad. Los outfits en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans.

En esta oportunidad, Andrea Rincón compartió una foto antes de irse a dormir y sorprendió con su audaz piyama. Posó con una camisa desabrochada y un pantalón rayado. Llevó el cabello suelto, bien lacio y utilizó muy poco maquillaje. Acompañó las imágenes con una frase sugestiva: “Como si fuera la última noche...”. La influencer causó sensación y se llevó todos los likes con el outfit cargado de sensualidad. Los mensajes de elogios no se hicieron esperar y marcó tendencia.

Andrea Rincón compartió una foto antes de irse a dormir y causó sensación en Instagram

La actriz y modelo no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Va por más y conquista los aplausos y miradas de sus seguidores. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Andrea Rincón modeló con un piyama cómodo y sensual. Una camisa rayada desabrochada y la combinó con un pantalón de algodón liviano de tiro bajo. La modelo y actriz dio cátedra de audacia y se llevó los aplausos de todos sus seguidores.