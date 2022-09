Ana de Armas deslumbró en portaligas con un look black and white

La actriz Ana de Armas, que viene de interpretar a Marilyn Monroe en la película “Bonde”, está en el mejor momento de su carrera, ya que los últimos papeles que interpretó la llevaron a ser el centro de todos los ojos de Hollywood. La actriz cubana-española habló en las últimas horas sobre el estreno de la película y las escenas más fuertes del film.

Ana de Armas será Marilyn Monroe en Blonde Foto: Netflix

“Sé lo que se va a volver viral y es repugnante. Es molesto solo pensar en ello. No puedo controlarlo; realmente no puedes controlar lo que hacen y cómo sacan las cosas de contexto. Simplemente, me ha dejado mal sabor de boca pensar en el futuro de esos vídeos”, explicó la actriz, que se mostró muy enojada por el corte final que se estrenará el 28 de septiembre.

Ana de Armas y su faceta como modelo

Con la gran popularidad que ganó en los últimos años, Ana ha realizado infinidad de producciones de moda en las que se la ha podido ver con diferentes tipos de vestimentas. Asimismo, las mejores marcas y revistas han querido realizar trabajos con ella y con este último empujón a la fama, los contratos crecieron no solo en cantidad sino también en dólares.

Ana de Armas en la tapa de la revista Another Magazine. Foto: @ana_d_armas

Lo último que se ha podido ver de la actriz es posando en la tapa de la revista Another Magazine en la que se la pudo ver con un deslumbrante look con un vestido negro, guantes largos del mismo color, una blusa blanca de mangas largas arremangada y un conjunto portaligas negro.

Ana de Armas posando para la revista Another Magazine. Foto: @ana_d_armas

En la misma producción también se la puede ver luciendo los mismos portaligas, pero con un suéter de color naranja en el que se resalta un brazalete en su muñeca por encima de la prenda de vestir. Además, lució un vestido con mangas de color rosa por arriba de las rodillas, con la particularidad que en cada foto tiene un maquillaje que acompaña a cada una de las prendas.