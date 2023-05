Amante del otoño, Julieta Nair Calvo eligió una polera de escote abierto

En un gran presente laboral con el estreno de “Tootsie”, Julieta Nair Calvo se luce tanto arriba como abajo del escenario. A través de sus redes sociales suele compartir momentos del backstage de la obra que comparte con Nico Vázquez y también imágenes de su vida personal como cuando tiene días libres.

Es así que a través de Instagram, donde suma 2.9 millones de seguidores, acostumbra a compartir algunas de las salidas más destacadas del día a día, como vacaciones, paseos, viajes, tiempo de relax en casa con su familia y también hasta algunos de sus mejores looks.

Julieta Nair Calvo en su día libre Foto: Instagram/Julietanaircalvo

Así lo hizo días atrás al posar con un atuendo superotoñal, ideal para esta altura del año. Para esta temporada de bajas temperaturas, la actriz eligió una polera muy original con el escote abierto.

En tono gris, la combinó con pantalón denim, cinturón negro y un tapado largo a tono para no pasar nada de frío. En la descripción del post se limitó a colocar el emoji de una hoja seca, pero ello no impidió que recibiera cerca de 10 mil “me gusta”.

Además, en los comentarios se destacaron mensajes como: “Siempre linda y todo lo que te pongas te quedará hermoso”, “¿Tenés más tiempo para ser tan linda?”, “Pura facha, te quiero” y “Esta es la más bella cararita de ‘traviesa’ y sos”.

Julieta Nair Calvo contó su primer encuentro fallido con su pareja

Julieta Nair Calvo y su pareja Andrés Rolando se conocieron a fines del 2018 a través de Nico Vázquez y Gimena Accardi, que son amigos en común. Pero aquel primer encuentro no salió del todo bien.

A más de cuatro años de ese momento, la pareja se consolidó y hasta logró formar su propia familia. Ahora la actriz recuerda cómo se conocieron como una divertida anécdota.

“Nos presentó Gime Accardi, la primera vez que nos juntamos fue entre varias personas, no estábamos solos. Esa vez yo sentí que no le gusté”, reveló en el ciclo de Fernando Dente por América. Y al preguntarle a su pareja por aquel encuentro, Julieta confesó: “Después me dijo que fue una estrategia”.