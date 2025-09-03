Alessandra Rampolla, la sexóloga, posó sin corpiño y levantó la temperatura en Instagram

Alessandra Rampolla continúa cautivando a sus seguidores con las fotos que postea en sus redes sociales, donde despliega toda su belleza y sensualidad, dejando de lado por un momento los consejos sobre sexo. La especialista se ha convertido en toda una creadora de contenidos y causa furor con cada una de sus publicaciones.
Esta vez, la sexóloga publicó una imagen en la que se la ve con una sugerente musculosa blanca y sin corpiño. Rápidamente, la publicación cosechó miles de likes y recibió cientos de comentarios: “La 1 de la vida”, “Te ves muy sensual” y “Hermosa”, fueron algunos de los elogios y halagos que le dedicaron sus fanáticos.
La increíble transformación de Alessandra Rampolla: el antes y después
La sexóloga habló acerca de la operación que le cambió la vida. EN una entrevista con La Nación, Alessandra Rampolla contó su experiencia con el bypass y su pérdida de peso.
“En ese momento, yo estaba casada y teníamos ganas de tener una familia. Había sido un tema que habíamos discutido por mi sobrepeso porque mi hermana, que es ginecóloga, me había dicho veinte mil veces: ‘Alessa, estás bien gordita. Sabes que no es que no puedas, hay muchas mujeres con sobrepeso que encaran embarazo y lo tienen muy saludable, pero puedes poner en riesgo un embarazo como consecuencia de tu sobrepeso, deberías realmente encargarte de esto’”, recordó acerca del motivo que la impulsó a tomar la decisión de operarse.
“Cuando apareció la oportunidad de la cirugía de bypass gástrico con el doctor Bolaños en Colombia (que fue el médico que operó a Maradona en su momento), dije: “la tomo” porque de verdad quería hacerme cargo de eso en el sentido de que si iba a intentar la maternidad, quería ser el mejor vehículo posible para generar vida, y mi cuerpo en ese momento no era el mejor vehículo. Esa fue la inspiración. Después el matrimonio no funcionó y la maternidad no vino, pero esa fue la motivación", añadió.