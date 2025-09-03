Alessandra Rampolla, la sexóloga, posó sin corpiño y levantó la temperatura en Instagram

Alessandra Rampolla continúa cautivando a sus seguidores con las fotos que postea en sus redes sociales, donde despliega toda su belleza y sensualidad, dejando de lado por un momento los consejos sobre sexo. La especialista se ha convertido en toda una creadora de contenidos y causa furor con cada una de sus publicaciones.

La sexóloga Alessandra Rampolla

Esta vez, la sexóloga publicó una imagen en la que se la ve con una sugerente musculosa blanca y sin corpiño. Rápidamente, la publicación cosechó miles de likes y recibió cientos de comentarios: “La 1 de la vida”, “Te ves muy sensual” y “Hermosa”, fueron algunos de los elogios y halagos que le dedicaron sus fanáticos.

Alessandra Rampolla. (Instagram)

La increíble transformación de Alessandra Rampolla: el antes y después





La sexóloga habló acerca de la operación que le cambió la vida. EN una entrevista con La Nación, Alessandra Rampolla contó su experiencia con el bypass y su pérdida de peso.

Alessandra Rampolla compartió su "antes y después" del by pass gástrico

“En ese momento, yo estaba casada y teníamos ganas de tener una familia. Había sido un tema que habíamos discutido por mi sobrepeso porque mi hermana, que es ginecóloga, me había dicho veinte mil veces: ‘Alessa, estás bien gordita. Sabes que no es que no puedas, hay muchas mujeres con sobrepeso que encaran embarazo y lo tienen muy saludable, pero puedes poner en riesgo un embarazo como consecuencia de tu sobrepeso, deberías realmente encargarte de esto’”, recordó acerca del motivo que la impulsó a tomar la decisión de operarse.

Alessandra Rampolla antes del bypass gástrico.

“Cuando apareció la oportunidad de la cirugía de bypass gástrico con el doctor Bolaños en Colombia (que fue el médico que operó a Maradona en su momento), dije: “la tomo” porque de verdad quería hacerme cargo de eso en el sentido de que si iba a intentar la maternidad, quería ser el mejor vehículo posible para generar vida, y mi cuerpo en ese momento no era el mejor vehículo. Esa fue la inspiración. Después el matrimonio no funcionó y la maternidad no vino, pero esa fue la motivación", añadió.