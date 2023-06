Al mejor estilo Kill Bill: Daniela de Gran Hermano mostró su lado más sensual en una producción de alto voltaje

Daniela Celis abandonó la casa de Gran Hermano 2022 y solo quedaban seis participantes dentro, es decir, que estuvo al borde de ser una de las finalistas. De todas maneras, su estadía en la casa fue suficiente para convertirse en una celebridad y conseguir diferentes trabajos en el mundo del espectáculo.

Además, Daniela se ganó su comunidad en las redes sociales y posee 1.7 millones de seguidores en su perfil de Instagram, dónde todas la llaman “Pestañela”, ya que se destacó en la casa por usar grandes pestañas postizas, entre otras cosas, como una personalidad frontal y honesta.

Daniela de Gran Hermano brilló con su vestido Foto: Instagram

En esta ocasión, Daniela fue elegida para protagonizar junto con Thiago Medina, su pareja y también, exparticipante de Gran Hermano 2022, para protagonizar el nuevo videoclip, “Rumba” de la cantante y bailarina, Flor Vigna junto a Kaleb Di Masi. Ambos hacen de una pareja que sale de fiesta y se divierte mucho.

Además de su actuación, Dani sorprendió con un impresionante look al estilo de la película, “Kill Bill” con el amarillo como protagonista. Ella lució un microtop de cuero en tono amarillo y negro, y lo combino con un jogger suelto en los mismos colores, unas bucaneras negras y unos lentes amarillos.

Daniela Celis para el videoclip, “Rumba” de Flor Vigna y Kaleb Di Masi Foto: Instagram

En cuanto al estilismo, lució su cabello suelto y un maquillaje muy marcado. Como no podía ser de otra manera, Dani usó pestañas postizas, labial nude y sus uñas tan características, bien largas y rojas. Y no perdió la oportunidad de posar sexy para relucir su outfit.

Daniela Celis para el videoclip, “Rumba” de Flor Vigna y Kaleb Di Masi Foto: Instagram

Daniela realizó un posteo con las fotos del look y dijo: “la verdad que la vida no me deja de sorprender con cada propuesta soñada que me llega” y agradeció a Flor Vigna por invitarla junto a Thiago a formar parte de este videoclip.

Daniela Celis para el videoclip, “Rumba” de Flor Vigna y Kaleb Di Masi Foto: Instagram

El look de Thiago en el videoclip de Flor Vigna y Kaleb Di Masi

En cuanto a Thiago, lució un jean azul, una remera blanca y optó por los tonos verdes para resaltar su look, Por eso, utilizó una enorme y peluda campera verde, una gorra verde y lentes de sol con el marco verde. Sin dudas, junto a Daniela, brillaron con colores brillantes.

Thiago Medina para el videoclip de Flor Vigna Y Kaleb Di Masi Foto: Instagram