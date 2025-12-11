Al borde de la censura, Mia Khalifa posó frente al espejo con un body de encaje y casi muestra de más

Mia Khalifa es una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial por su audacia. Siempre va al frente y juega al límite de la censura. Sus fotos no conocen de límites en Instagram.

Combina los estilos del momento a la perfección y siempre va por más. En su guardarropa las prendas audaces son protagonistas. Escotes pronunciados, transparencias y mucha piel son las estrellas de los looks que elige para vestir.

Marca tendencia con las prendas y accesorios must de la temporada. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Conquista a sus fans con cada una de sus publicaciones. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Mia Khalifa eligió un look total black y jugó al límite de la censura. Posó con un body de encaje mega escotado y lo combinó con un pantalón de vestir de calce más holgado. Jugó con las transparencias y cosechó los elogios de sus seguidores. Complementó el look con delineado negro para los ojos y mucho brillo labial. Para el peinado llevó el cabello suelto, bien lacio. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar.

Mia Khalifa causó sensación con un look total black de encaje mega tendencia

La influencer marca tendencia, sus videos e imágenes rápidamente se convierten en virales y los likes no tardan en llegar. Su estilo único y audaz deja sin palabras a todo el público.

Mia Khalifa modeló con un outfit al límite de la censura. Eligió un body de encaje con un escote mega pronunciado como protagonista. Para la parte inferior, llevó unos pantalones de vestir holgados. Combinó el match perfecto y se convirtió en la reina de las tendencias.