Al borde de la censura, Luciana Salazar posó con un top mega escotado y casi muestra de más

Luciana Salazar desafía todo el tiempo los límites de la censura. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Sabe a la perfección todos los trucos para conseguir los likes de todo el público.

Luciana Salazar

Tiene una impronta única que la hace brillar con cada outfit osado que elige para vestir. Las prendas mega escotadas son sus preferidas y sabe a la perfección como combinarlas para crear conjuntos de prendas únicos.

Atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Las últimas tendencias jamás se le escapan. Los colores y texturas de la temporada son su especialidad. Conoce los must que se lucirán en cada temporada.

Luciana Salazar encadiló a sus fanáticos al borde de la censura

En esta ocasión, sorprendió a todos con una imagen de alto voltaje super sensual. Mostró mucha piel y jugó al límite de la censura con un look estilo deportivo infartante. Destacó su figura y cosechó suspiros.

Luciana Salazar encendió Instagram posando con un escote ultra profundo que se llevó la mirada de todos. Eligió un top en color negro, diminuto y ajustado. Sin lugar a dudas, es un verdadero icono fashionista y da cátedra de osadía.

La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. El público le dejó cientos de mensajes de halagos y la rubia agradeció las muestras de cariño que recibe todos los días por parte de sus seguidores.

Luciana Salazar paralizó Instagram con un look deportivo infartante

La modelo derrochó sensualidad con un outfit al límite de la censura. Mostró mucha piel y desató pasiones con un conjunto de prendas en donde resaltó su increíble figura. Siempre va por más y nunca pasa desapercibida.

Luciana Salazar subió la temperatura en Instagram posando de espaldas y luciendo un look deportivo infartante

Luciana Salazar miró a cámara y posó con un top mega escotado que causó sensación entre sus fans

Luciana Salazar enamoró corazones luciendo un increíble top con un escote super profundo. Los likes no se hicieron esperar y la modelo demostró ser una verdadera reina fashionista.