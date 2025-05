Al borde de la censura, Luciana Salazar apostó por un minivestido en color nude y dejó ver su ropa interior

Luciana Salazar no le teme a nada cuando se trata de marcar tendencia. Siempre va un paso más allá con outfits súper sexys que no pasan desapercibidos y en Instagram, donde la siguen millones, levanta la temperatura con cada foto o video que comparte. Sus looks enloquecen a sus seguidores, y más de una vez se anima a jugar al límite, rozando la censura sin perder el estilo.

El look monocromático de Luciana Salazar

En esta oportunidad, la modelo se animó a compartir con sus seguidores en Instagram su look completamente monocromático en color nude, que dejó ver su corpiño. Se trató de un vestido al cuerpo que complementó con ropa interior a tono y bptas caña alta.

La millonaria cifra en dólares que Luciana Salazar cobrará por sumarse a una plataforma para adultos

Durante un sketch emitido en Ahora Caigo, el programa conducido por Darío Barassi, Luciana Salazar sorprendió al anunciar que será la nueva embajadora de DivasPlay, la plataforma de contenido para adultos que ya reúne a varias figuras del espectáculo argentino.

Luciana Salazar formará parte de DivasPlay

Según fuentes cercanas a la plataforma, Luciana Salazar era una de las figuras más buscadas desde el inicio del proyecto. “La asociación con Luciana fue siempre lógica: es un ícono sensual de la Argentina y una precursora del contenido audiovisual sexy, mucho antes de que se hablara de plataformas y tendencias”, aseguraron desde DivasPlay.

Luciana Salazar será parte de DivasPlay

or otra parte, el portal Ciudad reveló detalles del acuerdo económico entre la modelo y la plataforma. Según informaron, Luciana se quedará con el 80% de las ganancias generadas por su contenido. Además, el contrato incluye una cláusula de permanencia mínima de un año para poder acceder al pago total del acuerdo. Se estima que la cifra final rondaría los cinco millones de dólares.