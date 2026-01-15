Floppy Tesouro jamás pasa desapercibida y colecciona los likes de sus fans con cada imagen o video que comparte en Instagram. Su estilo no conoce de fronteras y sube la temperatura en Instagram. Tiene un estilo sin igual.

La modelo cautivó corazones con un look al límite de la censura. Revolucionó Instagram y los fans invadieron de halagos la publicación. Mostró mucha piel y resaltó su espectacular figura tomando sol y combatiendo al calor del verano.

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Combina a la perfección estilos y sabe que prendas elegir para crear sus propios outfits. Siempre va por más y enamora con los looks elegidos. En esta oportunidad, cosechó likes en Instagram con un outfit al límite de la censura y casi muestra de más.

Floppy Tesouro tomó sol con el traje de baño de dos piezas más diminuto de la temporada. Mostró mucha piel y revolucionó corazones. La parte superior, un corpiño triangular super small con tiras para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Las imágenes causaron sensación y el look de verano de la modelo no pasó desapercibido. Sin lugar a dudas, sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras.

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Floppy Tesouro jugó al límite de la censura con la bikini más diminuta de la temporada y marcó tendencia

La modelo encandila a sus fans con cada publicación. Su estilo único traspasa la pantalla y llega al corazón del público. Marca tendencia en el mundo de la moda y ninguna novedad se le escapa.

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Floppy Tesouro disfrutó de una tarde de sol y eligió lucir un traje de baño ultra diminuto de dos piezas. Un escote pronunciado fue protagonista. Mostró mucha piel y desafió todos los límites. Los elogios y likes no se hicieron esperar.