Vía Libre / Tendencias

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

La influencer y modelo jugó al límite de la censura y sorprendió a todos con un look de verano muy audaz.

Rita Márquez
Rita Márquez

15 de enero de 2026,

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más
Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Floppy Tesouro jamás pasa desapercibida y colecciona los likes de sus fans con cada imagen o video que comparte en Instagram. Su estilo no conoce de fronteras y sube la temperatura en Instagram. Tiene un estilo sin igual.

La modelo cautivó corazones con un look al límite de la censura. Revolucionó Instagram y los fans invadieron de halagos la publicación. Mostró mucha piel y resaltó su espectacular figura tomando sol y combatiendo al calor del verano.

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más
Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Combina a la perfección estilos y sabe que prendas elegir para crear sus propios outfits. Siempre va por más y enamora con los looks elegidos. En esta oportunidad, cosechó likes en Instagram con un outfit al límite de la censura y casi muestra de más.

Floppy Tesouro tomó sol con el traje de baño de dos piezas más diminuto de la temporada. Mostró mucha piel y revolucionó corazones. La parte superior, un corpiño triangular super small con tiras para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. Las imágenes causaron sensación y el look de verano de la modelo no pasó desapercibido. Sin lugar a dudas, sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras.

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más
Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Floppy Tesouro jugó al límite de la censura con la bikini más diminuta de la temporada y marcó tendencia

La modelo encandila a sus fans con cada publicación. Su estilo único traspasa la pantalla y llega al corazón del público. Marca tendencia en el mundo de la moda y ninguna novedad se le escapa.

Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más
Al borde de la censura, Floppy Tesouro tomó sol con la bikini más diminuta y casi muestra de más

Floppy Tesouro disfrutó de una tarde de sol y eligió lucir un traje de baño ultra diminuto de dos piezas. Un escote pronunciado fue protagonista. Mostró mucha piel y desafió todos los límites. Los elogios y likes no se hicieron esperar.

Temas Relacionados

MÁS DE Tendencias
Rumbos
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS