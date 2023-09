Agus la Tana salió de fiesta un lunes y meneó hasta abajo para la cámara

El nombre de Agustina “La Tana” comenzó a ser tendencia en las redes sociales después de que se conociera el video íntimo de Tomás Holder, el exparticipante de Gran Hermano, quien no ha dejado de ser noticia desde su participación.

Ahora aprovecha la fama para seguir presumiendo de su cuerpo y el trabajo que tiene como creadora de contenido. Sus fotos subidas de tono se viralizan en cuestión de minutos.

Agus La Tana la rompe en Instagram con fotos de alto voltaje.

En esta oportunidad, la influencer compartió con sus fanáticos su versión de un lunes distinto. Para evitar el bajón del inicio de la semana, la morocha se fue de fiesta. En un video que compartió en su cuenta de Instagram, se la puede ver meneando hasta abajo al ritmo de la música mientras se graba con el teléfono.

CÓMO AGUSTINA “LA TANA” CONOCIÓ A TOMÁS HOLDER

A través de sus historias de Instagram, Agustina explicó que se encontró con Holder en una fiesta y se tomaron una foto juntos, pero ella no lo seguía en la red social y no lo etiquetó en la foto.

Agustina La Tana encandiló Instagram en ropa interior Foto: instagram

El ex Gran Hermano la encontró gracias a un comentario que hizo en la cuenta de Instagram de la fiesta. Él le confesó que le gustó cuando la vio en la fiesta y por eso la buscó.

“¡Empezamos a chamuyar y nos vimos al día siguiente! ¡Hablando me di cuenta de que no es para nada como se muestra en las redes! Es un ser re dulce y bueno. Eso me atrapó un montón. Cuestión que estuve cuatro días en su departamento, conectamos muy bien y la pasamos muy rico. En esos cuatro días de convivencia la pasamos terriblemente rico”, reveló La Tana en sus redes.