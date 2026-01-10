Vía Libre / Tendencias

A sus 59 años, Iliana Calabró arrasó con una bikini mega diminuta y se robó todas las miradas desde la playa

La actriz y comediante desplegó glamour y jugó al límite de la censura con el traje de baño más diminuto del verano.

Rita Márquez
10 de enero de 2026,

Iliana Calabró es uno de los personajes mediáticos más reconocidos de Argentina. Ha sabido ganarse un lugar en el corazón de los argentinos. En Instagram comparte el día a día y sus fans alucinan con cada publicación. En ocasiones, no duda en arriesgar con outfits muy jugados.

Las prendas más destacadas del momento siempre están en su radar. Siempre está a la vanguardia. Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa. Radiante y sensual, no teme en lucir diferentes tendencias y crear sus propios looks.

Iliana Calabró deslumbró al lucir una microbikini.
Marca tendencia. Su estilo no conoce de fronteras y jamás pasa desapercibida. La actriz desplegó todo su carisma en un video en donde mostró mucha piel y dejó muy poco para la imaginación. Combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. Sin lugar a dudas, da cátedra de estilo.

Iliana Calabró compartió un video que dejó sin palabras a todos. Lució una espectacular bikini mega diminuta de alto impacto. Mostró su espectacular bronceado y cosechó los elogios de sus seguidores. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje utilizó mucho brillo labial. Y como accesorio sumó unos anteojos de sol fashionistas. La publicación fue todo un éxito y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

Iliana Calabro
Iliana Calabró apostó por una bikini ultra diminuta y dejó a todos sin palabras

La actriz deslumbra con su estilo y carisma a cada paso que da. Dueña de un estilo único. Marca tendencia y no conoce de límites. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Iliana Calabró modeló con un traje de baño ultra diminuto. Un escote pronunciado fue protagonista. La actriz se llevó todos los aplausos y dio cátedra de audacia con la jugada bikini elegida.

