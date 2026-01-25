A los 72 años y desde la playa, Graciela Alfano arrasó con la bikini más diminuta y desafió todos los límites

Graciela Alfano tiene un estilo sin igual y no conoce de límites a la hora de lucir prendas al borde de la censura. Siempre sorprende con sus publicaciones. Su actitud no entiende de límites. Brilla en cada oportunidad. Disfruta del día a día y comparte reflexiones acerca de la vida en Instagram.

Las tendencias son su especialidad y ama combinar diferentes texturas y colores. Sus fans alucinan con cada publicación. Audaz y avasallante, conquista corazones y enciende miradas con looks fuera de serie. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

A los 71 años, Graciela Alfano lució un vestido ultra ajustado con transparencias y causó furor

No duda en ir por más y burlar la censura. Los outfits al límite nunca faltan en su Instagram. Es la reina del estilo y jamás pasa desapercibida. Cosecha suspiros y sabe cómo llamar la atención del público. La piel es protagonista en los conjuntos de prendas que elige para vestir.

Desde la playa, Graciela Alfano compartió un video con una copa en la mano refrescándose con una bebida burbujeante. Recostada sobre una reposera, lució una bikini total white al límite de la censura. Un corpiño con mega escote y una bombacha colaless ultra cavada. Como accesorio llevó un sombrero. La tendencia del verano. Los likes no se hicieron esperar. La publicación fue todo un éxito y la actriz revolucionó Instagram con su estilo.

Graciela Alfano apostó por el traje de baño más diminuto y revolucionó corazones en Instagram

La actriz no conoce límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Tiene un estilo único que la hace brillar en cada oportunidad. Su impronta se ve reflejada en cada uno de los looks que elige para vestir.

Graciela Alfano disfrutó de un día de playa y alucinó a sus fans con un traje de baño de dos piezas en color blanco super diminuto. Un escote pronunciado fue protagonista. La actriz, a sus 72 años, dio cátedra de audacia y capturó todos los aplausos.