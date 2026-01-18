A los 55 años, el destape de Zulemita Menem: la empresaria sorprendió con un traje de baño y se robó todas las miradas

Zulemita Menem tiene un estilo único. De perfil bajo, pero jamás pasa desapercibida. La empresaria muchas veces sorprende en Instagram con producciones ultra audaces de su día a día. Allí colecciona miles de seguidores.

Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Sabe a la perfección cuáles son las prendas must del momento y las combina de manera única. Muchas veces desafía los límites y explora looks más audaces en donde deja muy poco para la imaginación.

El destape ultra hot de Zulemita Menem: "Cuidado a quien pisas..."

Siempre está a la vanguardia y no duda en jugar al límite con imágenes cargadas de sensualidad. Las prendas tendencia de la temporada brillan en su guardarropa. En esta ocasión, deslumbró con un look de playa al límite de la censura y muy osado.

Zulemita Menem compartió una serie de imágenes disfrutando el calor del verano. Posó con un look de playa mega audaz, al límite de la censura. Un traje de baño en color total white. Una malla enteriza con recortes, dejando muy poco para la imaginación. Complementó el outfit llevando el cabello suelto, lacio, al natural. Utilizó un maquillaje sutil y no faltaron los anteojos de sol como accesorio tendencia del momento. La publicación se llevó todos los aplausos y la empresaria arrasó en Instagram.

La empresaria sorprendió a todos y se llevó la mirada de sus fans al posar con un look muy audaz. Disfrutó de una tarde de sol y deslumbró con un outfit al límite de la censura.

