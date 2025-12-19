A los 52 años, Heidi Klum posó sin corpiño y con la bombacha colaless más diminuta y dejó a todos en shock

Heidi Klum derrocha sensualidad a cada instante. Modelo, presentadora, actriz y productora de TV. Triunfa en cada ámbito en el cual emprende. Saltó a la fama por haber sido uno de los Ángeles de Victoria’s Secret. Sin lugar a dudas, marca tendencia y es una referente fashionista. Brinda cátedra de estilo y las novedades del mundo de la moda no se le escapan.

Elegante y sensual, sus looks causan sensación. Sabe a la perfección como elegir las mejores prendas para brillar. Tiene millones de seguidores que día a día esperan ver una nueva imagen o video de ella. No conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos y lucir su increíble figura.

Heidi Klum. (AP)

Klum compartió una imagen que alucinó a todos sus fans. Posó con la bombacha colaless más diminuta del momento. Lució un arriesgado outfit y desafió todos los límites. Sin lugar a dudas, tiene una impronta única y sabe a la perfección como captar los flashes de las cámaras. Complementó el look llevando el cabello suelto, con algunas ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos, resaltando su profunda mirada. Para los labios apostó por un tono rosado y brillo.

Heidi Klum lució una diminuta bombacha colaless en color violeta y no llevó corpiño. La modelo se grabó disfrutando de una tarde de sol y asombró a sus fans con el arriesgado outfit. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y siempre va por más.