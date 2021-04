Durante el programa, Viviana, contó cómo está la situación en relación a las actividades afines al acopio y despliegue del material reciclable. Este material, por lo general, era recolectado en el cuartel central de bomberos y posteriormente, enviado a Buenos Aires. Allí es utilizado por la Fundación Garraham para confeccionar elementos que luego serán comercializados para ayudar a la institución sanitaria que recibe a todos los niños de todo el país.

Viviana y "Juampi, el niño de la Fundación Garraham"., en Radio Mitre Ushuaia.

Voluntaria, cohesiva, expeditiva; así es Viviana a la hora de participar de las actividades. “La verdad que, extrañando horrores a los bomberos de todos los cuarteles, porque estoy segura que era la ‘fiesta solidaria’ que nos unía, sin a veces conocernos, a grandes y chicos”, dijo. Por la situación de pandemia, no se están haciendo los trabajos como antes.

Durante la entrevista, en Radio Mitre Ushuaia, Remy detalló que el cuartel central de bomberos “era como una fábrica”, donde la gente se organizaba en grupos clasificadores de tapitas por color, de papel por su calidad y de las latas de aluminio. Aunque ya no se puede hacer la recolección masiva y los trabajos como antes, ella va a un galpón prestado por una empresa logística de la ciudad, para continuar con la ayuda, junto a un grupo muy reducido de personas. A su vez, agradeció a la empresa por recibir, incluso fuera de horario, a los donantes voluntarios de la materia prima.

Viviana Remy es Referente Voluntaria de la Fundación Garraham, en Ushuaia.

A base de la concientización de ayudar y reciclar, se ha instaurado “la cultura Garraham” en la ciudad. Tanto entes públicos y como espacios privados se suman con el acopio de material, como el papel en desuso. Viviana invitó a todos a que colaboren. Ella dijo que “es un programa que no nos beneficia solamente a la salud de los niños, sino que nos beneficia a nosotros , a nuestro lugar. Es material que no va al relleno sanitario. Cada vez que uno recepciona una lata, un papel, una tapita, una llave de bronce, un cd, un dvd; uno está cuidando un recurso, en su mayoría no renovable”.

Ella remarcó la colaboración de todas las empresas que ayudan en este proceso voluntario. También hizo hincapié en el uso de los elementos de protección personal contra el coronavirus . Indicó que solamente los miércoles de 17 a 18 horas, los que deseen llevar material, lo pueden hacer. Estas medidas se tomaron de manera respetuosa y estricta para el cuidado del equipo voluntario, sus familias y de las personas que van a llevar material. Los envíos de material se deben coordinar con Viviana, vía telefónica y por mensajes instantáneos.

Los envíos son vía marítima por contenedores.

“Nuestra acción es voluntaria, no es un trabajo. Es algo que lo hacemos de corazón, no lo cambio por nada, porque de verdad me gusta, me apasiona. Siento que todos los días, si uno hace algo por otro, se va a dormir distinto. Es un alimento al alma. Es saber que, uno desde el lugar que está, puede generar y contagiar buenas acciones”, remarcó.

A pedido de Viviana y en coordinación de voluntades de varios sectores, se puede contar con la tienda solidaria de la Fundación. Esta funciona en una casa de té ubicada en la base de ascenso al Glaciar Le Martial. Allí se venden varios artículos y el total del dinero recaudado es transferido a la Fundación y es traducido en dinero para la salud. Entre los elementos que se confeccionan, están las máscaras plásticas, de las cuales, trescientas fueron donadas a instituciones de salud y bien público de la ciudad de Ushuaia.

Para finalizar, Viviana detalló el procedimiento que se realiza desde el paso uno hasta que llega la carga a Buenos Aires. Todos los intervinientes participan voluntariamente donando los servicios y honorarios en pos de que la acción se ejecute completamente, de principio a fin. “Es sumar voluntades, es sumar tantos corazones y es decir gracias a la comunidad de Ushuaia que, siempre se me infla el pecho al hablar de Ushuaia, porque es muy solidaria”, dijo y agregó “Es sumarse desde el corazón y es seguir aportando todos estos gestos de amor que tanto bien nos hacen”.

Las actividades se realizaban en el Cuartel Central de Bomberos, en Ushuaia. "Era como una fábrica", dijo Viviana.

Teléfono de contacto con Viviana Remy 2901 608780. También a través de mensajes a Viviana Remy, por redes sociales.