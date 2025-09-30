Vía Ushuaia / Alimentos

Taller de Agricultura Familiar para promover la soberanía alimentaria en Tolhuin

Esta propuesta está destinada a los interesados en incorporar prácticas vinculadas a la producción de alimentos saludables.

María del Valle Zúñiga
30 de septiembre de 2025,

Organic hydroponic vegetables Vertical garden

La Municipalidad de la ciudad anunció la realización de un nuevo Taller de Agricultura Familiar, una propuesta destinada a vecinos interesados en incorporar prácticas vinculadas a la producción de alimentos saludables.

La iniciativa, está abierta a la comunidad aunque con cupo limitado, es organizada por la Dirección de Salud Pública Veterinaria y Desarrollo Sostenible junto al Departamento de Desarrollo Sostenible.

El taller se desarrollará en tres jornadas: el jueves 2 y viernes 3 de octubre de 16 a 19 horas en el Centro Universitario Municipal (Cámpora 446), y el sábado 4 de octubre de 9.30 a 13.30 horas en el vivero del Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Ramón Carrillo 1680.

Desde el Municipio informaron que la inscripción se realiza a través del enlace disponible en las redes sociales oficiales.La propuesta tiene como objetivo fomentar la autosuficiencia, el aprovechamiento de recursos locales y la soberanía alimentaria, conceptos cada vez más presentes en la agenda de desarrollo sostenible.

“Trabajar la tierra y producir nuestros propios alimentos no solo es una actividad enriquecedora, sino que también brinda herramientas útiles para el cuidado y desarrollo de los cultivos, y la satisfacción de consumir productos de elaboración propia”, afirmaron los profesionales del área, que estarán a cargo de la propuesta.

Con esta iniciativa, el Municipio busca fortalecer la conciencia comunitaria sobre el valor de la producción local y generar un espacio de aprendizaje colectivo que potencie la participación vecinal en torno a la alimentación saludable.

