La Municipalidad de la ciudad anunció la realización de un nuevo Taller de Agricultura Familiar, una propuesta destinada a vecinos interesados en incorporar prácticas vinculadas a la producción de alimentos saludables.

Taller de Agro

En Tolhuin Taller de capacitación.

La iniciativa, está abierta a la comunidad aunque con cupo limitado, es organizada por la Dirección de Salud Pública Veterinaria y Desarrollo Sostenible junto al Departamento de Desarrollo Sostenible.

El taller se desarrollará en tres jornadas: el jueves 2 y viernes 3 de octubre de 16 a 19 horas en el Centro Universitario Municipal (Cámpora 446), y el sábado 4 de octubre de 9.30 a 13.30 horas en el vivero del Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Ramón Carrillo 1680.

Desde el Municipio informaron que la inscripción se realiza a través del enlace disponible en las redes sociales oficiales.La propuesta tiene como objetivo fomentar la autosuficiencia, el aprovechamiento de recursos locales y la soberanía alimentaria, conceptos cada vez más presentes en la agenda de desarrollo sostenible.

“Trabajar la tierra y producir nuestros propios alimentos no solo es una actividad enriquecedora, sino que también brinda herramientas útiles para el cuidado y desarrollo de los cultivos, y la satisfacción de consumir productos de elaboración propia” , afirmaron los profesionales del área, que estarán a cargo de la propuesta.

Con esta iniciativa, el Municipio busca fortalecer la conciencia comunitaria sobre el valor de la producción local y generar un espacio de aprendizaje colectivo que potencie la participación vecinal en torno a la alimentación saludable.