En un acto multitudinario, donde el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto tomó juramento a 12 funcionarios y funcionarias, que pasan a asumir la responsabilidad de formar parte del Gabinete de la Municipalidad, acompañado por sindicatos privados, públicos junto a vecinos y vecinas, se refirió a las declaraciones del jefe de Gabinete del Gobierno Provincial, Agustín Tita quién aseveró días atrás que “el intendente vive en un mundo surrealista” y además sugiriendo que “en algunos momentos, es mejor quedarse callado”.

Vuoto, observó que “pedirle a alguien que se quede callado es un mensaje cuasi mafioso, y yo que no me callé y tampoco me arrodillé ante el gobierno de Macri, no lo pienso hacer ante usted”.

En tanto, narró en primera persona como fueron los hechos de las tareas de espionaje, la denuncia y la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, donde el funcionario provincial lo había tildado de “vivir en un mundo paralelo”, con lo cual Vuoto lamentó que “empiezan estos comentarios raros en la casa política más importante de la provincia, y en el mientras tanto, en ese universo paralelo donde yo vivo, nos metieron un radar inglés por la ventana sin autorización del Ministerio de Defensa.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto tomó juramento a 12 funcionarios y funcionaria Foto: Prensa

Un radar que nos escucha, y nadie se hace cargo, donde no hubo una sola renuncia, una sola investigación, una escalada militar de grandes potencias que se podría haber instalado en el sur chileno o en las mismas Malvinas, pero con la misma vehemencia que fue a la legislatura, el jefe de Gabinete que vaya a sacar el radar del corazón de Tierra del Fuego”.

Asimismo, aseveró “ no voy a permitir que me enfrenten con la fuerza policial, porque con la policía siempre hemos trabajado muy bien, y es verdad que felicite al jefe de la Policía por el trabajo articulado que realizó la institución con la Municipalidad de Ushuaia para llevar adelante las tareas de desarme, pero también debo decir que estuvimos diez días esperando la respuesta del gobierno provincial, y en ese período de tiempo, se fueron sumando más viviendas en el lugar”.

Además, Vuoto remarcó “en ningún momento dije que esto era algo organizado, pero ellos tomaron el guante y se fueron a la casa política más importante de la provincia y no puedo dejarlo pasar, porque tienen la responsabilidad de garantizar que en nuestra provincia no existan prácticas de esta índole. Y lamento mucho, que haya trabas y no le digan al gobernador la verdad, las cosas que realmente están pasando”.

De la misma manera y en un tono de ironía, el jefe de la ciudad expresó que “así, como insinuó que vivo en un mundo paralelo, podría pensar que, con su cargo en el Consejo de la Magistratura, podría usarlo para hacer algo al respecto. Y en el mismo mundo paralelo en el que vivo, aún no se sabe nada de cómo fue que se originó el incendio donde había cubiertas a dos días de las elecciones, como es que hubo jaqueos a plataformas virtuales de trabajadores, como es que quienes deben cuidar a los vecinos y vecinas, los agraden, porque un secretario de seguridad entra a un negocio de Tolhuin a pegarle a un vecino y no pasó nada”.

Finalmente, agregó “agradezco a los vecinos y vecinas que siempre nos han bancado y les quiero contar que mañana comienza una nueva etapa en esta tercera gestión, y son tiempos desafiantes donde la derecha puede decir y hacer cualquier cosa y no pasa nada. Nací y crecí en mi universo paralelo, pero quiero decirle al jefe de gabinete que use la demencia para ir a trabajar y resolver los problemas de los fueguinos y fueguinas”.