El presidente del Instituto Municipal de Deportes (IMD), Guillermo Navarro, destacó la realización en Ushuaia de la primera edición de la Escuela de Formadores, una capacitación integral para líderes deportivos y sociales organizada en conjunto por la Fundación River Plate y el IMD, que se desarrolla en el Microestadio “Cochocho” Vargas hasta hoy jueves.

Gran participación en la escuela de formadores de la Fundación River Plate Foto: Prensa

Navarro resaltó “la importancia de difundir, fomentar y transmitir el deporte abarcando todas sus aristas, no sólo el logro deportivo y los resultados”, y en esa línea dijo que “si los que tenemos el trabajo de enseñar no lo hacemos bien, sin presionar, conociendo cada aspecto particular y social, el niño o niña se frustra y abandona”.

“No debemos olvidar que el deporte es una herramienta social muy fuerte, y cuanto más chicos y chicas hagan deportes es un niño, niña o adolescente fuera de las calles”, enfatizó el funcionario.

Por último, Navarro aseveró que “nos parece muy interesante y productivo contar con este tipo de capacitaciones y por eso no será la última” ya que “seguiremos trabajando sobre esta línea para que todos nuestros chicos y chicas tengan oportunidades de desarrollarse deportivamente más allá del lugar que elijan para hacerlo”.

Por su parte, la directora Ejecutiva de la Fundación River Plate, Lucía de la Vega, mencionó que “por diferentes cuestiones nunca podíamos llegar hasta el sur y este año nos propusimos hacer algo en Ushuaia, y gracias al apoyo de nuestro sponsor y del Instituto Municipal de Deportes pudimos venir y eso nos da mucha alegría”.

Además, expresó que “la Fundación lleva 9 años y nos ocupamos principalmente de alentar el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes a través del deporte, la cultura y la educación transmitiendo valores con el fin de promover la integración social”.

Participan en esta actividad formativa dirigentes, entrenadores, colaboradores de clubes de barrio, ayudantes técnicos, profesores de educación física, directores técnicos, preparadores físicos y público en general comprometido con el crecimiento y desarrollo deportivo y social de niños, niñas y adolescentes.