El Instituto Fueguino de Turismo, a través del área de Procesamiento y Análisis Estadístico, relevó la ocupación hotelera proyectada en las tres ciudades durante el fin de semana largo, donde se registró un 90% de ocupación en los distintos alojamientos de la localidad de Tolhuin y un 87% en la categoría “Hoteles” en Ushuaia.

Al respecto, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali resaltó la importancia de este fin de semana largo siendo la provincia de Tierra del Fuego, uno de los destinos más elegidos por los viajeros nacionales, en donde también se dio un fuerte movimiento de residentes que disfrutan los atractivos de la isla.

Gran movimiento turístico en Tierra del Fuego durante el fin de semana largo Foto: Prensa

El funcionario evaluó este fin de semana como “muy positivo, la provincia ha tenido un muy buen año en general en materia de turismo. Prácticamente no hemos tenido temporada baja, y no puedo dejar de mencionar que el Programa Pre-Viaje impulsado por el gobierno nacional, ha brindado un fuerte empuje a todos los destinos del país y a nuestra provincia en particular, los viajeros eligen el Fin del Mundo para descansar y conocer todos los servicios que tenemos para ofrecer” aseguró el funcionario.

“Durante este fin de semana hemos visto las calles de Ushuaia colmadas de viajeros, paseando por el centro, haciendo compras, disfrutando nuestra gastronomía y atractivos naturales, con el extra de tener de visita a la Fragata A.R.A. Libertad en nuestro puerto, lo que generó un importante movimiento en ese sector durante este fin de semana” precisó Querciali.

Gran movimiento turístico en Tierra del Fuego durante el fin de semana largo Foto: Prensa

Asimismo, el Presidente del INFUETUR hizo hincapié en el fuerte movimiento turístico que tuvo la ciudad de Tolhuin. En este sentido, explicó que “ los residentes eligieron este destino y otros sectores de la isla para tomarse unos días de descanso lo que implicó excelentes niveles de reserva en la localidad, con un 90% de ocupación, gracias a la realización de distintos eventos deportivos, en tanto que en la ciudad de Río Grande tuvo una ocupación del 49,7% que también es índice importante”.

“Esto también es fundamental para nuestra economía y para que aquellas personas que no pudieron salir de la provincia, disfruten de los atractivos que ofrece cada rincón del Fin del Mundo” finalizó el funcionario.