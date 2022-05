Si bien, Vanina Ojeda, se desempeñó en el cargo desde el inicio de gestión de Gustavo Melella, ayer decidió comunicar, a través de redes sociales, su desvinculación del gobierno provincial. En este período que duró su gestión al frente de la Secretaría de Pueblos Originarios, logró visibilizar las características de los diferentes pueblos indígenas que aún viven en el suelo fueguino y luchó por sus derechos . Esta acción no fue solamente por el deber del funcionario público, sino que Vanina pertenece al pueblo Selk’nam y fue la primera vez en la historia que un miembro de un pueblo indígena ocupaba ese cargo, tarea que fue de su agrado, pero también fue muy difícil.

Vanina Ojeda en la Secretaría de Pueblos Originario de Tierra del Fuego. Foto: Web

Entre las actividades que realizó, se destacan: conversatorios con diferentes pueblos nativos del mundo, capacitaciones para personal docente, personal policial y funcionarios públicos de la provincia. También logró la modificación de la ley provincial N° 29 que fue sancionada en 1992 y en su primera versión establecía el “Día del Aborigen fueguino”. Con la iniciativa ingresada a la Legislatura Fueguina con el Nº 528/21, impulsada por la Legisladora María Laura Colazo, se logró modificar y reconocer el día 25 de noviembre como “Día del Genocidio Selk’nam” , un aberrante hecho sucedido el 25 de noviembre de 1886.

A través de la modificación de la Ley, se logró reconocer el Genocidio Selk'nam. Foto: Web

Asimismo luchó por la consulta previa e informada para el ordenamiento territorial, tal cual está indicado en el “Acuerdo Escazú”, que tiene como fin dar a conocer el contenido, los derechos que garantiza y las obligaciones del Estado que rigen en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Este acuerdo fue vulnerado y violado por el Estado, al cerrar parte del bosque nativo solamente con la consulta a los estancieros y gente de poder económico de la provincia, dejando al pueblo Selk’nam excluido de toda reunión, conversación y acuerdo.

Ojeda expresó en sus redes: “Por no sentirme parte, porque tampoco nos incorporaron al proyecto de Gobierno que fue solo para algunos. Principalmente, porque no puedo aguantar más las faltas de respuesta a los pueblos nativos, es que renunciaré a mi cargo en el Gobierno”.

Esta decisión fue acompañada por la subsecretaria de Pueblos Originarios, Pamela Altamirando, quien siguiendo el hilo de lo publicado en la red social, declaró “Ante la decisión de @vaniiush80 he tomado la decisión de renunciar al cargo de subsecretaria de Pueblos Originarios del Gobierno Provincial, agradecida de haber formado parte de una gestión encabezada por una mujer que hoy deja sus huellas”.

Tuits Vanina Ojeda Foto: Web

Tuits Vanina Ojeda Foto: Web

A estas expresiones se sumaron palabras de apoyo de personas que conocieron las actividades llevadas a cabo por Vanina Ojeda y por el personal de la Secretaría, quienes acompañaron en la gestión, con capacitación, esmero y trabajo. En este tiempo lograron levantar y visibilizar, una Secretaría que estaba abandonada y de la que muy poco se sabía. Con las actividades de relación entre pueblos indígenas de la región y estudios llevados a cabo a nivel internacional, se pudo constatar la permanencia de pueblos preexistentes en diferentes sectores de las Islas Malvinas.

La relevancia de Vanina Ojeda a cargo de la Secretaría y la visibilización de los pueblos indígenas, valió la atención del medio periodístico británico “The Guardian”, quien realizó una tarea de investigación titulada ‘We were told our brothers were dead’ (en español: “Nos dijeron que nuestros hermanos estaban muertos”), acerca del pueblo Selk’nam. Hasta hace muy poco tiempo se creía que era un pueblo extinto, pero está vivo . Está en proceso de reconstrucción cultural y de la memoria de sus antepasados. Esta investigación de los periodistas británicos, recorrió kilómetros en Chile y Argentina para demostrar que no es un pueblo extinto, sino un pueblo que existe desde hace 12.000 años, que hoy busca respuestas y una reparación histórica al daño ocasionado.