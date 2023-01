Este fin de semana Ysy A volvió a ser tendencia en las redes por sus dichos en pleno show. El referente del trap argentino brindó un concierto en Mar Del Plata y se hizo viral por sus polémicas declaraciones luego de que un fanático invadiera el escenario mientras cantaba. Los usuarios de Twitter criticaron sus dichos y el artista salió a defenderse y explicar lo sucedido.

“Silencio porque les quiero decir algo de verdad, si me respetan de verdad cállense un toque que les quiero hablar en serio”, comentó Ysy A durante su concierto en la costa. “Yo dejo la vida y me tomo con mucho respeto, y con mucho compromiso, mi trabajo de estar acá arriba en el escenario”, aseguró a continuación. “El escenario es para el artista, si ustedes me aman de verdad, no me pueden faltar el respeto como el b*ludo que se acaba de subir al escenario. ¿Se entiende?”, expresó.

Luego de que el público respondiera afirmativamente, el trapero añadió: “Yo no me subo a la moda de artistas que suben a gente al escenario para hacerse los simpáticos y demás. Yo dejo el alma acá y este es mi lugar. ¿Se entiende?”

Rápidamente, los usuarios de las redes criticaron su discurso y lo tildaron de “fantasma”. Además, lo compararon con varios cantantes que invitaron a sus fans al escenario para compartir un momento especial con su público.

Ysy A Foto: garygophoto

La respuesta de Ysy A tras su polémico discurso en pleno show

Debido al revuelo que generó el video que se hizo viral, Ysy A acudió a su cuenta personal de Twitter para hablar de lo sucedido y dar su versión de los hechos. “CLARO SI VAN A HABLAR DE UN VIDEO MAL RECORTADO UNA VEZ MÁS POR QUÉ NO HABLAN DE LA HORA Y MEDIA DE POGOS SIN PARAR QUE HICIMOS UNA VEZ MÁS??”, escribió tras el escándalo.

Ysy A volvió a retar a su público en pleno show y se defendió de las críticas en las redes Foto: Twitter

Acto seguido, atacó a quienes lo critican sin haber presenciado un espectáculo suyo y expresó: “Los giles que hablan boludeces acá en twitter llegan a venir a un show mío y se les cae la tanga”. También le dio retweets a algunas respuestas de sus fans que le dieron su apoyo.