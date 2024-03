Tras su show en River, el tierno ida y vuelta entre María Becerra y su expareja

María Becerra tiene 24 años, es oriunda de Quilmes, y unas de las cantantes más populares del género urbano en Argentina. A su temprana edad se convirtió en una referente e inspiración para muchas niñas y niños que desean convertirse en artistas.

María Becerra brindó su primer show en el Estadio Monumental y se prepara para brindar el segundo este sábado 23 de marzo. Sin dudas, un evento revolucionario para su carrera, pero también para las mujeres de la música en argentina, ya que es la primera cantante en conquistar este estadio.

Así fue el primer show de María Becerra en River Foto: Prensa María Becerra

El acontecimiento de María Becerra en River tuvo tanta envergadura que su expareja, Alexis Sanzi, el youtuber y actualmente cantante, con quien María comenzó una relación en 2015 y estuvo casi cuatro años en relación, le dedicó unas palabras.

María Becerra y Alexis Sanzi cuando eran pareja Foto: web

De todas maneras, “la Nena de Argentina” recalcó que entre ellos tenían una buena relación. Cinco años más tarde del fin de su relación, Alexis Sanzi compartió en Instagram y Twitter un mensaje para Becerra: “Inspiradora, es la palabra que te representa. Una piba que nunca perdió su objetivo, nunca se olvidó de nadie, que siempre se sacrificó en cada cosa que hizo. Hoy te miro de acá abajo junto a nuestros amigos, y te abrazo a la distancia. Seguí pisando fuerte. Sos gigante”.

Alexis Sanzi, la expareja de María Becerra, le dejo un tierno mensaje tras su show en River Foto: Instagram

La repuesta de María Becerra a Alexis Sanzi, su expareja

María Becerra se enteró del mensaje y quiso responderle públicamente vía Twitter, y mostró el mismo aprecio que Alexis tiene para con ella. “Me emocionan tus palabras. Gracias por todo, no solo a vos, sino que a toda tu familia. Jamás voy a olvidarme de que me acogieron como a una hija en su casa. Norita me aconsejaba, ‘el medusa’ me abrazaba cuando lloraba y tu hermana me llevaba a cantar con ella a los bares”, escribió María.