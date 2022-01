Spotify for Artists anunció el lanzamiento del nuevo sitio web “Made to be Found”, que consiste en una guía para artistas que explica las diferentes formas en que los fans descubren la música en Spotify.

Son tres las vías principales que aportan para el descubrimiento: Hecho por Editores (curaduría editorial en playlists como Iris o Novedades Viernes Cono Sur), Hechas para Ti (recomendaciones algorítmicas personalizadas como Discover Weekly, Radio & Autoplay, Mixes o playlists editoriales personalizadas como Cantando en el Baño) y Hecho por Ti (transmisiones activas generadas por oyentes que buscan activamente artistas y música que aman, como listas de reproducción de artistas o hechas por fanáticos, perfiles de artistas y páginas de catálogo).

Spotify para artistas lanza un nuevo micrositio: “Made to be Found”. Foto: Prensa Spotify

El sitio también incluye varios datos útiles para los creadores de contenido:

Más de 150.000 artistas se incluyeron en playlists por primera vez entre 2020 y 2021.

El 33 % de todos los nuevos descubrimientos de artistas en Spotify ocurren en estas sesiones personalizadas, lo que ayuda a impulsar futuros streams activos de nuevos fans.

Además, hay recomendaciones para que los artistas puedan tomar a lo largo de su crecimiento para atraer a su audiencia en Spotify. Como parte del anuncio, Spotify también está lanzando una actualización de la pestaña Interacción en Spotify para Artistas, donde los creadores ahora pueden ver la fuente de sus streams.