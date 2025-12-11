¿Se suspende por lluvia? Cómo estará el pronóstico para el último show de Shakira en Vélez

Tras dos shows con entradas totalmente agotadas, la expectativa por la tercera fecha es máxima. Shakira regresó a la Argentina para el cierre de la etapa Latinoamericana de su aclamada gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. La última cita con sus fans porteños es este jueves 11 de diciembre en el Estadio Vélez Sarsfield (Av. Juan B. Justo 9200), y si bien el entusiasmo por ver a la artista latina más taquillera del momento es inmenso, los fans deberán estar atentos al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La estrella colombiana arriba a nuestro país luego de un paso arrollador por Latinoamérica, donde convocó a más de 1 millón de personas con una cadena de estadios sold out. Este éxito no es solo regional: con este tour, Shakira se consolida en el puesto número 2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025, superando a gigantes como Paul McCartney y Bruno Mars, y siendo la única artista latina en este selecto ranking.

Shakira en Vélez, 2025. (Fénix Entertainment/ Chule Valerga)

Shakira en Argentina: cómo estará el clima este jueves

Para el día del última espectáculo de Shakira en Buenos Aires, el jueves 11 de diciembre, el SMN ha emitido un pronóstico que incluye probabilidad de precipitaciones, lo que podría afectar tanto la previa como el desarrollo del show.

Temperatura: La jornada se presentará cálida, con una Máxima de 31°C y una Mínima de 22°C .

Precipitaciones: Los asistentes deberán tomar precauciones, ya que se esperan chaparrones durante la mañana. Lo más crucial es el pronóstico para la tarde/noche, horario clave para el ingreso y el inicio del concierto, donde se anuncian tormentas aisladas.

Se recomienda a los fans llevar pilotos o camperas impermeables y evitar el uso de paraguas grandes que puedan obstaculizar la visión de otros espectadores, siguiendo las normativas del estadio.

Shakira en Argentina 2025: cuándo y dónde será su show con todos sus grandes éxitos

Desde la organización, no se ha informado sobre la posibilidad de la cancelación o reprogramación de la fecha. A pesar del clima, todo está listo para que Shakira brinde una noche inolvidable, haciendo vibrar al público argentino con sus mayores éxitos y coreografías espectaculares, poniendo el broche de oro a una de las giras más importantes de su carrera.

Horarios para Shakira en Vélez 2025

Para el show en Vélez, Fénix Entertainment difundió los time sets oficiales:

Apertura de Puertas: 17:00 hs.

Show de Apertura (Ángela Torres): 19:45 hs.

Show de Shakira: 21:00 hs.

¡Atención rezagados! A pesar del éxito de ventas, aún quedan entradas disponibles para el cierre del tour en Argentina. Los tickets pueden adquirirse a través de www.entradauno.com, con precios que inician en $145.000 más service charge.