Shakira sumó otra fecha en Argentina: precios de entradas para sus shows en Estadio Vélez 2025

Shakira volvió a Sudamérica durante el primer cuatrimestre del año, brindando una serie de conciertos inolvidables en el Campo Argentino de Polo. Pero esto no fue suficiente y “La loba” vuelve por más. Cuándo y dónde será su regreso a la Argentina a fin del 2025.

A su gira “Las mujeres ya no lloran” no le faltaron condimentos: estuvo internada en Perú y debió posponer unos shows en Chile por problemas técnicos. Sin rencores, la colombiana ya había anunciado su vuelta a Perú en noviembre, pero este miércoles sorprendió al sumar a Chile y Argentina a su regreso.

Shakira en Argentina 2025: cuándo y dónde será su show con todos sus grandes éxitos

El adelanto de la noticia se dio a conocer mediante un video que repasa las sensaciones de los fans durante su reciente gira.

Shakira regresa a la Argentina y anunció su tercer show

“La gira número uno a nivel mundial, canciones que marcaron a una generación”, dice al comienzo el video que publicó en su cuenta de Instagram la productora Fénix.

Por su parte, la cantante confirmó en su propia cuenta la feliz noticia. “Estoy aquí, Latinoamérica! Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos”, reveló para alegría de sus fans.

Cuándo y dónde vuelve Shakira a la Argentina

Debido a la alta demanda por “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira regresa a fin de año con una gira renovada que llevará el subtítulo “Estoy aquí”. La cantante colombiana se presentará nuevamente en Argentina con sus grandes éxitos. Tras agotar sus primeras dos fechas para el 8 y el 9 de diciembre, agregó una tercera función.

Estados Unidos. Shakira, durante el recitan en el MetLife. (Charles Sykes / Invision / AP)

La superestrella colombiana agotó en tiempo récord las entradas para sus dos conciertos en Estadio Vélez y a pedido del público suma una nueva fecha para el jueves 11 de diciembre.

Las Preventa Santander Visa para esta nueva función estará disponible a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 am, por 48 hs o hasta agotar stock (lo que ocurra primero). Finalizada la preventa comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

Las entradas estarán a la venta únicamente en entradauno.com. Los precios de entradas para el show de Shakira en Vélez varían según la ubicación.

Los valores van desde $125.000 + cargo por servicio, en sector platea alta, hasta $750.000 + cargo por servicio del acceso VIP. Mientras que el sector campo vale $265.000 + cargo por servicio. Los tickets se podrán adquirir a partir del viernes 4 de julio a través de la página web entradauno.com.