Se filtró la millonaria deuda que tiene L-Gante: cuál fue la resolución de la Justicia

L-Gante es uno de los referentes del género RKT en el país y su música tiene gran repercusión en todos lados. A pesar de sus éxitos a carrera musical, el cantante siempre es noticia por lo que pasa con vida personal, ya sea por sus romances o polémicas.

El artista estuvo muchos años en pareja con Tamara Báez cuando aún no había saltado a la fama, y juntos son padres de Jamaica. A pesar de que se separaron, intentan mantener una buena relación por el bien de su hija, si bien de vez en cuando tienen algún cruce mediático.

Además, el cantante de RKT estuvo unos meses de novio con Wanda Nara con quien vivió una relación de idas y venidas. Tras esto, el famoso bajó su perfil y disfruta a pleno de su soltería, ya que se lo vio en algunas fiestas y con una nueva pareja.

L-Gante y su hija Jamaica

Ahora salió a la luz la resolución de la Justicia sobre el famoso que impacta en su economía. Tamara Báez tiene un enfrentamiento con L-Gante por la cuota alimentaria de la hija que tienen en común, ya que la influencer le reclama una actualización de la mensualidad.

El caso llegó a la Justicia y un juez fijó el monto millonario que debe pagar L-Gante a Tamara por la manutención de su hija de tres años.

Se conoció la cifra millonaria que L-Gante le debe a Tamara Baéz

La pareja se separó en 2021 cuando Jamaica era muy chica. “Desde el año 2023 Elián (L-Gante) le envía un dinero a Tamara que no satisface las necesidades básicas de su hija Jamaica y me dicen que Tamara está muy cansada de pelear por esto. Me dieron la cifra de dinero que Elián adeudaría y es millonario el número”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Tamara Báez, L-Gante y su hija Jamaica.

“Tamara está luchando con esta situación hace dos años”, agregó el periodista sobre la pelea legal entre Tamara y L-Gante. Se supo que en un principio le pasaba 300 mil pesos, luego subió a 700 mil y ahora la Justicia cerró un monto en dólares para la pequeña de tres años.

“Está todo muy mal y me dicen que en una nueva decisión provisoria del juez le aumentaron la cuota a Elián, pero él le pasa el dinero que acabo de mencionar”, contó el periodista.

Según Juan Etchegoyen, L-Gante deberá pagarle cerca de 5 mil dólares a su expareja y madre de su hija de tres años.