Este año, Red Bull Batalla celebra 20 años de rimas, talento y compromiso con la cultura urbana. Desde la primera edición en 2005, no ha dejado de ser un punto de referencia clave en la historia del freestyle. La madre de todas las competencias ha sido semillero de grandes artistas que se han convertido en iconos y leyendas generando una revolución en la industria musical.

Wos campeón de la FInal Internacional de Red Bull Batalla 2018

De qué trata Red Bull Batalla: Nueva Historia

Red Bull Batalla: Nueva Historia es el evento de aniversario en donde las leyendas del freestyle del pasado y los nuevos talentos se enfrentarán por el título de campeón de campeones.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha. Además, recientemente se confirmó la participación de Aczino en el evento aniversario de los 20 años de Red Bull Batalla en Argentina.

Quiénes son los freestylers que participarán de Red Bull Batalla: Nueva Historia

El legendario freestyler mexicano estará presente el 29 de noviembre en Tecnópolis, Buenos Aires, en un evento que conmemora los 20 años de historia de Red Bull Batalla.

El predio de Tecnópolis se preparará para recibir a los mejores del mundo en Argentina, sede de este esperado encuentro y casa de Frescolate, freestyler local y campeón de la primera edición internacional en Puerto Rico. Desde esa primera batalla, la escena del freestyle se convirtió en cuna de increíbles artistas locales y permitió que talentos como Wos, Trueno, Arkano, Rapder y Bnet dominen los escenarios para siempre.

Bnet vuelve al freestyle y lo hará a lo grande en Argentina por los 20 años de Red Bull Batalla

Además, ya se confirmó la participación de Aczino, uno de los mejores freestylers del mundo. Su historia de éxito con la competencia comienza en 2012, cuando al no celebrarse una Final Nacional en México —su país de origen—, viajó a Colombia para participar de la Final Nacional de ese país. Fue allí donde se convirtió en el primer y único “gallo” en ganar un título nacional fuera de su tierra natal. Lo demás, es historia.

Aczino, el único tricampeón Internacional de Red Bull Batalla, se enfrentará en Tecnópolis a otros reconocidos talentos que ya han sido confirmados para el evento como Bnet, Fat N, Dtoke, Skone, EXE, Azuky, Frescolate, Noult, Rapder, Invert y Arkano. ¿Podrá seguir con su legado y llevarse el título de campeón de campeones?

Las entradas que ya están a la venta a través de: www.redbull.com/batallanuevahistoria y los fans del freestyle podrán ser parte de este evento y vivirlo en directo por las redes de Red Bull Batalla.