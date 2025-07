“Ya sabés a esta hora como estoy, me pongo loco, loco, loco” es la frase con la que arranca “Bar La Perla”, el hit viral de Ilan Amores que se volvió aún más popular desde su entrada triunfal con Gaspi en La Velada Del Año 2025. Para muchos, la gran revelación del evento de Ibai, para otros, la nueva figura de la música urbana argentina. Pero ¿quién es Ilan Amores?

Sin dudas, es una de las nuevas caras de la música argentina y que parece que llegó para quedarse. Su estilo va desde la cumbia hasta el punk y tiene claras influencias de figuras como Manu Chao, Andrés Calamaro y Pablito Lescano,

¿Quién es Ilan Amores?

Nació en Buenos Aires pero se crió en Misiones. Fue parte de una banda de punk y ahora es la gran revelación de la cumbia argentina. Con su proyecto Chico Chico recibió la aprobación de colegas como Antonio Ríos y Pablito Lescano. Pero eso no es todo, también trabajó como modelo.

Quién es Ilan Amores: de mezclar punk y cumbia a la entrada triunfal con Gaspi en La Velada Del Año

Hijo de padre chaqueño y mamá misionera, Ilan nació en Buenos Aires pero pasó toda su infancia y adolescencia en Misiones. Allí descubrió su pasión por la música, en especial el punk rock, gracias a bandas como Blink 182 o a Green Day.

A muy temprana edad comenzó a interesarse por la música, incluso a los 7 años ya quería tocar la batería. De joven fue bajista de una banda emblemática del punk argentino: Argies, con la cual giró por toda Europa y parte de Asia. Años más tarde, escuchando a Andrés Calamaro, decidió que quería empezar a componer y volverse cantante.

Quién es Ilan Amores: de mezclar punk y cumbia a la entrada triunfal con Gaspi en La Velada Del Año

Entre medio de todo esto probó también con el modelaje. “Estaba acá tratando de encontrar algo que me permitiera hacer música y ganar unos mangos y también entender cómo es la noche, los contactos. A quién hay que conocer, a quién no, la ciudad es un laberinto de gente que te puede cambiar la vida de la noche a la mañana”, confesó en una entrevista para Clarín.

Ilan fue modelo “de cualquier cosa, modelo de ropa, comerciales de fernet y de vermouth” y gracias a eso pudo ahorrar dinero para invertirlo en su faceta como artista musical.

Del punk a la cumbia: la carrera musical de Ilan Amores

A pesar de sus comienzos en el palo del punk rock, Ilan Amores descubrió un nuevo mundo de sonidos y oportunidades gracias a otro género musical más característico de Argentina y de toda Latinoamérica: la cumbia.

“A la cumbia no hay cómo escaparle, está en toda América, es parte de nuestro ADN. Y creo que en un momento te hincha las pelotas no entenderla como músico. Yo podía hablar un montón de idiomas musicales y este no. Y entrás en toda una tangente donde en lugar de una viola Les Paul hay un teclado Korg de esos que se cuelgan. Tienen todo su idioma, el güiro, la percusión con el Jam block, con la campana y pensé ‘toda esta riqueza yo la quiero también’”, reveló para Clarín.

Ilan Amores

Con su proyecto solista, Chico Chico, Ilan Amores comenzó a ganar popularidad en la movida porteña así como también a través de las redes sociales donde sumó reproducciones y oyentes mensuales. Incluso, Bizarrap incluyó una de sus canciones en sus famosas Sessions y recibió el apoyo de Damas Gratis y del productor de cumbia villera y reggaetón Danilo Montana. Además, tiene un vínculo muy cercano con muchos referentes del género desde Pablito Lescano hasta Ysy A.

Recientemente, Ilan Amores logró un nuevo hito en su carrera con su participación en La Velada del Año 2025. El cantante fue elegido por Gaspi para acompañarlo en su entrada triunfal al ring de boxeo al ritmo de “Bar La Perla”, la canción que también incluyó el youtuber en el video donde se preparaba para su debut en este evento creado por Ibai Llanos.