El ex de Emilia Mernes reveló cómo fue la última conversación que tuvieron: “Ella siguió caliente...”

Emilia Mernes es una de las cantantes más populares del género urbano en Argentina y con gran proyección en Latinoamérica y en España, y tan solo tiene 27 años. Aunque lo más popular de su carrera es su trayectoria como solista, es cierto que formó parte de la banda uruguaya, Rombai.

Desde 2016 hasta abril de 2018 formó parte de la banda de cumbia cheta, Rombai, junto con su pareja en ese momento, Fer Vázquez. Cuando abandonó la banda uruguaya, Emilia se enfocó en su carrera como solista y en la actualidad, es una de las artistas más importantes del país.

Emilia y Fer Vázquez de Rombai.

Lo cierto es que la relación entre ambos cantante no quedó bien, y Fer visitó el streaming del Bailando 2023 y le preguntaron sobre el presente de su ex novia y también, pudo hablar sobre momentos confusos entre ellos.

Mariano de la Canal le preguntó que siente cuando ve que Emilia agotó diez fechas en el Movistar Arena. El cantante respondió: “yo fui uno de sus primeros fans. Estoy feliz por ella”. Además, se refirió a cuando eran novios y explicó: “se cuales son sus sueños a la perfección porque viví con ella todo el proceso. Yo confiaba en ella cuando no era tan popular. Por eso, cuando lo veo no me sorprende”.

Emilia Mernes agotó 10 shows en el Movistar Arena Foto: Instagram

Por otro lado le preguntaron si la vio en algunos de sus shows y Fernando lo confirmó: “La vi en un festival de España, al cual me invitaron para ver a Bizarrap y a Lali, y también estaba Emilia, y la rompe”.

Al final, la tía Sebi le consultó porqué se decía que habían terminado en malos términos y en un momento, la cantante le dedicó un tuit muy enojada. El uruguayo explicó la situación y dijo: “me hicieron una nota en Uruguay y yo dije que me siento orgulloso de ser el creado de Marama y Rombai, y luego me sacaron de contexto como si yo me hubiese referido a Emilia”.

Fer Vázquez también explicó que se comunicó con Emilia por privado para ofrecerle sus disculpas. Sin embargo contó: “Ella se lo tomó a mal y reaccionó de una manera impulsiva”. Además, aclaró que la cantante no le respondió. “Pienso que capaz siguió caliente, pero ahí ya es cosa de ella”, concluyó.

¿Cuándo son los 10 shows de Emilia Mernes en el Movistar Arena?

Emilia agotó diez fechas del Movistar Arena y son las siguientes: 6 y 7 de abril, 19, 20, 21 y 23 de abril, 3, 29, 30 y 31 de mayo del 2024. Es la primera artista en romper este récord y sus fans piden más fechas en Buenos Aires.