Emilia Mernes volvió a pisar el estudio de El Hormiguero, el popular programa español donde ya se siente como en casa. Pero esta vez, su intento de humor con un guiño al acento local terminó desatando una ola de críticas en redes sociales.

Todo comenzó cuando el conductor, Pablo Motos, le comentó: “Alguien me dijo que hacés muy bien el español”. Emilia, entre risas, respondió: “Ay no, no, mentira. Me sale fatal. Se van a ofender y yo no quiero que me echen, no quiero que me deporten porque yo amo venir acá”.

Emilia Mernes

Emilia Mernes fue criticada tras una entrevista en El Hormiguero

El ida y vuelta continuó, y pese a su resistencia inicial, la entrerriana se animó a lanzar algunas frases imitando el acento ibérico como: “Es que tío, no me toques los cojones”, soltó, provocando carcajadas en el estudio.

El clip con su participación en El Hormiguero rápidamente se viralizó y los comentarios no tardaron en llegar. Algunos usuarios fueron lapidarios:“La única que le sale es a Belinda”, escribió uno. “¿Por qué se hace la nenona si tiene casi 30 años?”, sumó otra. “Tan tibia ella que duele”, disparó un tercero.

La mayoría la criticó por su excesiva corrección y su miedo a la “cancelación”. “Siempre pendiente de que no la cancelen, dios mío”, ironizó una usuaria.

Aunque el momento fue breve y distendido, la sensibilidad en redes está más afilada que nunca. Emilia no quiso faltar el respeto y lo dejó claro: “No se van a enojar, de verdad. No se enojen por favor”.