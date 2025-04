El extravagante look de Emilia Mernes de más de 1 millón de pesos en Colombia: qué prendas de lujo usó

Emilia Mernes es una de las artistas del momento con un éxito rotundo a nivel nacional e internacional. La cantante oriunda de Nogoyá es una de las referentes del género urbano y su música se escucha en todos lados, además de tener un estilo propio en cuanto a sus looks que son copiados por sus fans.

A lo largo de los años, Emilia logró ser una inspiración para muchos y su estilo para vestirse es seguido por sus fans. No solo se caracteriza por su clásico brillo en los ojos, que ya es una insignia propia, sino que es una referente de las tendencias del momento.

El lujoso look de Emilia Mernes

Muchas veces, la artista es la elegida por las marcas más importantes del mundo para llevar sus prendas en entrega de premios, desfiles o eventos de su música. Emilia Mernes eligió un look de alto impacto para promocionar su gira por Colombia.

El impactante look de Emilia Mernes

El excéntrico outfit que llevó Emilia está divido en un top y pollera de la marca MISBHV. La parte de arriba lleva el nombre de “Varsity Bows” y tiene un precio de 170 dólares, mientras que la pollera es a juego y de la misma colección a un precio de 245 dólares.

El millonario look de Emilia Mernes

Asimismo, la artista combinó su outfit con unas botas “ Mischa" de la marca I AM GIA con taco aguja y peluche en la parte inferior a un precio de 131 dólares.

El millonario look de Emilia Mernes

Lo más llamativo es la cartera del personaje Hello Kitty que es furor en los looks de famosas. La que usó Emilia es un modelo “Comma Notte Hello Kitty Flower Bag” de la marca italiana GCDS y tiene un valor de 645 dólares.

El total del look de la cantante argentina es de 1.191 dólares, lo que sería un valor aproximado de un millón cuatrocientos mil pesos argentinos. Un verdadero lujo para llevar las primeras marcas europeas en un estilo casual y cómodo digno de una artista de renombre.