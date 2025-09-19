Otra denuncia contra L-Gante: el motivo por el cual peligra su libertad y podría volver a la cárcel

L-Gante se encuentra nuevamente en una complicada situación legal. El cantante de Cumbia 420 no solo es noticia por sus romances, sino también por sus problemas con la Justicia. Ahora, ha vuelto a quedar en la mira por una nueva denuncia en su contra y podría volver a la cárcel.

Tras quedar en libertad, L-Gante había asegurado se alejaría de los escándalos y se enfocaría en hacer música. Sin embargo, recientemente se dio a conocer una nueva denuncia en su contra, que podría llevarlo de nuevo tras las rejas.

L-Gante continúa preso. (Captura "Socios del espectáculo")

Se complica la situación de L-Gante: por qué podría volver a la cárcel

A lo largo de los últimos años, L-Gante fue protagonista de diversos escándalos. Entre ellos, varias denuncias en su contra. Tal es así que el polémico cantante de RKT fue condenado a dos años y seis meses de prisión en suspenso, por el delito de privación ilegítima de la libertad, a finales del 2024.

Confirmado: pidieron siete años de cárcel para L-Gante por amenazas y privación ilegal de libertad

Luego de ser llevado ante la Justicia, el músico bajó su perfil y prometió hacer buena letra. Pero los escándalos a su alrededor continuaron y ahora salió a la luz una nueva denuncia en su contra que podría llevarlo a la cárcel.

Según trascendió en las últimas horas, Darío Gastón Torres, quien lo acusó de privación ilegítima de la libertad, volvió a recurrir a la Justicia en busca de ayuda. Diferentes medios de comunicación señalaron que el hombre volvió a denunciar a L-Gante por amenazas de muerte, lo que incumpliría las normas de conducta impuestas en la sentencia previa.

La nueva demanda fue radicada en el Departamento Judicial de Moreno, en General Rodríguez, por los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra. En Lape Social Club (América), Mauro Szeta dio detalles sobre esta nueva causa.

“Siendo la 7:40 del 8 de septiembre, al momento de salir de mi domicilio, observo que se aproxima un vehículo de color rojo. Al bajar la ventanilla del conductor, reconozco que era Elían Ángel Valenzuela, quien comenzó a proferir amenazas verbales en tono intimidante. ‘Te estoy mirando, no te hagas el piola. Te voy a cagar a palos, te voy a mandar a matar’”, leyó en vivo.

Otra denuncia contra L-Gante: el motivo por el cual peligra su libertad y podría volver a la cárcel

Además, salió a la luz un video de las cámaras de seguridad de la vivienda, donde se podía ver el auto descripto, aunque no se pueden escuchar los diálogos. En caso de que se compruebe esta amenaza, L-Gante podría volver a la cárcel, ya que incumplió las normas de conducta impuestas y se le obligaría a cumplir la condena de manera efectiva.