Tras cerrar su multitudinaria gira por los 30 años, No Te Va Gustar no se toma respiro. Este 8 de enero de 2026, la banda liderada por Emiliano Brancciari lanzó oficialmente “Florece en el Caos”, su nuevo trabajo discográfico. El disco, grabado en el estudio Elefante Blanco de Montevideo, marca un quiebre refrescante en la estética del grupo, combinando la potencia de sus raíces con un sonido actual y vibrante.

Para este proyecto, la banda se rodeó de los mejores. Bajo la lupa de Nico Cotton (elegido Productor del Año en los Latin Grammy 2025) y el ingeniero Carlos Imperatori, NTVG pasó tres semanas de “maratón” creativa para darle forma a las 10 canciones que integran el álbum. El resultado es un mensaje de resistencia y esperanza que busca transformar el “caos” actual en algo luminoso.

No Te Va Gustar lanzó “Florece en el Caos”, su nuevo álbum: el esperado regreso con Ciro Martínez y un show en Ferro

Además, uno de los puntos más altos de este lanzamiento es, sin duda, la colaboración con Andrés Ciro Martínez en el tema “Todo Mal”. La unión de estos dos referentes del rock rioplatense era una de las más esperadas por los fans. Con un riff de armónica que lleva el sello inconfundible del líder de Los Piojos, la canción inyecta una energía emocional que ya se perfila como un nuevo himno de estadio.

Tracklist oficial de “Florece en el Caos”

El álbum se compone de 10 canciones que transitan por diferentes estados de ánimo, desde el fuego del primer riff hasta la introspección lírica:

Halcones y Payasos La Noche de Ayer En Mil Pedazos En Llamas Si el Mar Me Ve Todo Mal ft. Andrés Ciro Martínez Que No Te Queden Marcas Una Vida Más No Somos Nosotros Cartas Por Jugar

El foco del lanzamiento está puesto en “La Noche De Ayer”, que llega con un videoclip de vanguardia. Dirigido por Jean Michel Cerf y Diego Robino, el clip fue rodado con tecnología de producción virtual de última generación, la misma utilizada en grandes producciones internacionales, logrando una estética cinemática que acompaña la evolución sonora de la banda.

La vuelta a los escenarios: Cita obligada en Ferro

Para los fanáticos locales que ya están “manija” con las nuevas canciones, la noticia más esperada es la fecha de presentación en Argentina. El próximo 25 de abril, No Te Va Gustar aterrizará en el Estadio Ferro de Buenos Aires.

Este concierto será el puntapié inicial de una gira internacional que los llevará por Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y próximamente México, Chile y Uruguay. Así como también varios países de Europa: España, Italia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Alemania.

Con más de tres décadas de historia, NTVG demuestra que su capacidad de renovarse está intacta. “Florece en el Caos” no es solo un disco más; es la confirmación de que, incluso en los tiempos más turbulentos, la música sigue siendo el mejor refugio.