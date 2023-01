Nicki Nicole contó el momento en el que tuvo un ataque de pánico que la obligó a bajar el ritmo profesional

Nicki Nicole es una de las cantantes favoritas del público argentino y hace tiempo que se posiciona como una de las principales referentes del género urbano. Con más de 13.2 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram, Nicki cuenta con gran apoyo por parte de sus fanáticos que la ubican en un importante lugar en Spotify donde supera los 17 millones de oyentes mensuales.

La artista oriunda de Rosario siempre da en clavo con cada una de sus canciones y todas tienen un toque especial, sin dejar de lado su costado trapero que la llevó al éxito. Sin embargo, no todo puede ser color de rosas y en una entrevista en La Peña del Morfi (Telefe), actualmente conducido por Jey Mammon y Jesica Cirio, contó un difícil momento que tuvo que pasar.

Nicki Nicole. / Gentileza: Prensa Fiesta

Y es que Nicki habló sobre un ataque de pánico que sufrió y cómo está trabajando actualmente para evitar que le vuelva a pasar. Ante la pregunta del conductor, la cantante no tuvo problema en responder y contó al detalle aquel complicado episodio.

Nicki Nicole contó cómo vivió el ataque de pánico que la hizo bajar las revoluciones

La intérprete de “Wapo Traketero” contó que estaba en el estudio, conociendo a un productor con el que tenía muchas ganas de trabajar y comenzó a sentirse mal. “Sentí como que me estaba derritiendo, pero no físicamente. Como que me estaba yendo. Mis oídos se taparon”, comenzó contando y aseguró que se le había bajado la presión, pero igualmente era “algo raro de percibir”.

Nicki Nicole en el Harlem Festival en Santa Fe. Foto: @harlemfestival

Luego, explicó que apoyó su mano sobre su pecho y sintió que su corazón latía mucho más rápido de lo normal. Por eso mismo, acudió a uno de sus compañeros de trabajo pidiéndole ayuda. “Salimos a tomar aire y no se me pasaba, estaba muy acelerada”, recordó y aseguró que la llevaron a una sala para asistirla y comenzó a temblar.

Minutos después llamaron a una médica que se encargaba de hacer los test de COVID y le tomó la presión. “Estás muy acelerada, te tenés que calmar. Tenés un ataque de pánico”, fueron las palabras de la profesional. “Mientras estaba sintiéndome que me moría, pensaba en por qué lo tuve justo ahora, como que no estaba pasando nada”, dijo.

“Yo sentí que me moría”, aseguró Nicki Nicole y continuó: “Me dormí en un momento y cuando me desperté ya no lo tenía. De tanto hacer fuerza tenía un ojo caído, la cara me dolía mucho y lo primero que hice fue hablarlo con mi psicólogo y hablarlo con un psiquiatra”.

“Tenía mucho miedo que me volviera a pasar. Y el psiquiatra me dijo ‘Los ataques de pánico se dan en los momentos que uno está tranquilo’”, admitió la cantante. Además, le dijeron que es imposible que le agarre en un show porque es un momento de mucha adrenalina. “Es lo que pasa después de mucho estrés y uno está escapando de muchas cosas”, dijo.

Nicki Nicole cantó en San Nicolás durante el cierre de Verte Festival. Foto: @filonewsok

Luego contó que tenía miedo de decirle a su equipo que quería ir un poco más despacio porque ya había muchas fechas y compromisos pactados. Sin embargo, recibió mucho apoyo por parte de su entorno y comenzaron a tener los shows y lanzamientos más espaciados. “Fue crucial y yo estoy mucho mejor. No me volvió a pasar nunca”.