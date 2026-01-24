Bomba mundial: los Rolling Stones volverían a la Argentina en 2026 como uno de los tres únicos países elegidos

Los fanáticos de los Rolling Stones en Argentina pasaron en pocos meses de la desolación a la esperanza total. Luego de que la banda decidiera poner un freno a su gira mundial para priorizar la salud de Keith Richards, una noticia bomba empezó a circular en los medios internacionales: Su Majestades Satánicas estarían diseñando un plan de “mini residencias” para volver a los escenarios, y nuestro país es una pieza clave en ese rompecabezas.

De acuerdo con la información revelada por Alison Boshoff, editora del prestigioso diario británico Daily Mail, la banda ya no buscaría realizar giras maratónicas que impliquen vuelos diarios y un desgaste físico extremo. En su lugar, el proyecto apunta a instalarse en solo tres puntos del planeta: Reino Unido, Estados Unidos y Argentina.

Al estilo Coldplay: muchas fechas en un solo lugar

La idea que barajan Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood es replicar el fenómeno que Coldplay protagonizó en el Estadio River Plate en 2022. En lugar de recorrer diferentes ciudades, los Stones se asentarían en una sede para dar una serie de conciertos “livianos” con un esquema de una semana de trabajo y dos de descanso entre cada presentación.

Así vivieron los fans de los Rolling Stones el primer recital en la Argentina

“Se está aceptando discretamente que sus días de grandes giras podrían haber terminado. En su lugar, puedo revelar que planean tres mini residencias: una en el Reino Unido, otra en EE. UU. y otra en la Argentina, donde cuentan con una enorme y ávida base de fans", detalló Boshoff.

Este formato permitiría que Keith Richards pueda seguir tocando a pesar de la artrosis que afecta sus articulaciones, evitando el estrés de los traslados constantes pero manteniendo viva la mística del vivo.

¿Por qué Argentina y dónde tocarían?

No es casualidad que nuestro país aparezca en la lista junto a potencias como Londres o Las Vegas. El público argentino es mundialmente reconocido por su fidelidad (la famosa “Stonemanía”) y el antecedente de las 10 fechas de Coldplay demostró que Buenos Aires es un mercado sumamente rentable para estancias prolongadas de megaestrellas.

Rolling Stones en Argentina

Si bien en Estados Unidos se habla de The Sphere en Las Vegas (aunque los altos costos de producción generan dudas), en Argentina todos los caminos conducen al Estadio Monumental. River Plate no solo es la casa histórica de la banda en sus visitas anteriores, sino que cuenta con la infraestructura necesaria para albergar una residencia de estas características.

¿Cuándo llegaría el anuncio oficial?

Si bien todavía no hay fechas confirmadas ni entradas a la venta, los rumores indican que esta serie de shows se realizaría durante el invierno argentino (verano del hemisferio norte).

Lanzamiento del nuevo álbum de los Rolling Stones, 'Hackney Diamonds. (Scott Garfitt/Invision/AP)

Por ahora, a los fans solo les queda manejar la ansiedad. De confirmarse, estaríamos ante un evento histórico: la posibilidad de ver a los Stones en un formato más íntimo y relajado, pero con la potencia de siempre, en lo que muchos ya especulan que podría ser la despedida definitiva de los escenarios.