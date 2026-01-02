La Renga en Huracán 2026: precios, dónde comprar las entradas y cómo es el sistema de verificación de tickets

El “Banquete” vuelve a Parque Patricios. La Renga confirmó sus presentaciones en el Estadio Huracán para el jueves 2 y el sábado 4 de abril de 2026, y la expectativa entre los fanáticos es total. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial y en puntos de venta seleccionados en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

A continuación, te detallamos toda la información que necesitás para no quedarte afuera: fechas, costos, medios de pago y el paso a paso para retirar tus tickets.

Imágenes del recital de La Renga en Avellaneda. Foto: Gentileza La Nación.

La Renga en Huracán: precios de entradas y cómo comprarlas

Para estas dos nuevas fechas, el valor de los tickets se ha unificado en un solo sector:

Precio de la entrada: $80.000

Costo de servicio: $8.000

Total: $88.000

Medios de pago y cuotas sin interés

Una de las grandes novedades para este show es el beneficio para clientes bancarios:

Banco Provincia: Hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Master.

Otros medios: Dinero en cuenta de Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito (Visa, Master, CABAL y Naranja).

La Renga en Huracán 2026: precios de entradas y paso a paso de cómo verificar la compra

Las entradas pueden adquirirse de forma virtual a través del sitio oficial: entradas.arteinfernal.com.

Si preferís la compra presencial o el retiro en puntos físicos, estos son los lugares habilitados:

CABA: Arte Infernal (Punta Arenas 1864). Horarios: Jueves y viernes de 14 a 20 hs; sábados de 12 a 18 hs.

Don Torcuato: El Sabbath.

Rosario: La Daga.

Córdoba: Edén.

Un dato clave: El sistema de “Verificación de Compra”

Atención: todas las entradas para este show son físicas. Para garantizar la seguridad, la organización implementó un sistema de Verificación de Compra obligatorio para quienes compren con tarjeta de crédito o débito.

IMPORTANTE: Para retirar o recibir tus entradas, deberás ingresar a la web de Arte Infernal y cargar un código de 6 dígitos que aparecerá en el resumen de consumos de tu App bancaria. Este código puede tardar hasta 72 horas hábiles en figurar. Sin este paso, no podrás obtener los tickets.

Retiro y envío de entradas

Los tickets estarán disponibles para retiro a partir del 22 de enero en los puntos mencionados anteriormente, sumando además a La Estaka y El Búho (solo para retiro).

Para retirar, deberá presentarse el titular de la tarjeta con DNI y la tarjeta física, o el titular de la cuenta de Mercado Pago según corresponda. También existe la opción de solicitar envío a domicilio o retirar directamente en la boletería del estadio el día del show.