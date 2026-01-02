La Renga en Huracán 2026: precios, dónde comprar las entradas y cómo es el sistema de verificación de tickets

El “Banquete” vuelve a Parque Patricios. La Renga confirmó sus presentaciones en el Estadio Huracán para el jueves 2 y el sábado 4 de abril de 2026, y la expectativa entre los fanáticos es total. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial y en puntos de venta seleccionados en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
A continuación, te detallamos toda la información que necesitás para no quedarte afuera: fechas, costos, medios de pago y el paso a paso para retirar tus tickets.
La Renga en Huracán: precios de entradas y cómo comprarlas
Para estas dos nuevas fechas, el valor de los tickets se ha unificado en un solo sector:
- Precio de la entrada: $80.000
- Costo de servicio: $8.000
- Total: $88.000
Medios de pago y cuotas sin interés
Una de las grandes novedades para este show es el beneficio para clientes bancarios:
- Banco Provincia: Hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Master.
- Otros medios: Dinero en cuenta de Mercado Pago, tarjetas de débito y crédito (Visa, Master, CABAL y Naranja).
Las entradas pueden adquirirse de forma virtual a través del sitio oficial: entradas.arteinfernal.com.
Si preferís la compra presencial o el retiro en puntos físicos, estos son los lugares habilitados:
- CABA: Arte Infernal (Punta Arenas 1864). Horarios: Jueves y viernes de 14 a 20 hs; sábados de 12 a 18 hs.
- Don Torcuato: El Sabbath.
- Rosario: La Daga.
- Córdoba: Edén.
Un dato clave: El sistema de “Verificación de Compra”
Atención: todas las entradas para este show son físicas. Para garantizar la seguridad, la organización implementó un sistema de Verificación de Compra obligatorio para quienes compren con tarjeta de crédito o débito.
IMPORTANTE: Para retirar o recibir tus entradas, deberás ingresar a la web de Arte Infernal y cargar un código de 6 dígitos que aparecerá en el resumen de consumos de tu App bancaria. Este código puede tardar hasta 72 horas hábiles en figurar. Sin este paso, no podrás obtener los tickets.
- Retiro y envío de entradas
Los tickets estarán disponibles para retiro a partir del 22 de enero en los puntos mencionados anteriormente, sumando además a La Estaka y El Búho (solo para retiro).
Para retirar, deberá presentarse el titular de la tarjeta con DNI y la tarjeta física, o el titular de la cuenta de Mercado Pago según corresponda. También existe la opción de solicitar envío a domicilio o retirar directamente en la boletería del estadio el día del show.