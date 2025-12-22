Bajo un cielo que amenazaba con una fuerte tormenta, que nunca llegó, Dillom concretó uno de los hitos más importantes de su carrera: se convirtió en el primer artista independiente en presentarse en el Estadio Vélez Sarsfield. Y no lo hizo solo. El cierre de la gira de Por Cesárea tuvo invitados de lujo como Lali, Juanse y hasta una aparición especial del Pity Álvarez.

Así fue el show de Dillom en Vélez

El concierto estuvo estructurado como una experiencia conceptual y teatral. Presentado bajo el título Irreversible, por la canción que también abre el show, el setlist repasó su último disco en su totalidad. Además de sumar canciones de Post Mortem y del EP Ad Honorem Vol. 1 que ya se volvieron clásicos entre sus seguidores.

La noche soñada de Dillom en Vélez con la aparición de Lali, Juanse y el Pity Álvarez y un cierre al estilo Sinatra

La narrativa del show combinó música, actuación y gestualidad, con cambios de clima, tensión dramática y momentos de exposición física y emocional, en sintonía con el carácter del disco. A nivel puesta en escena, el estadio de Vélez fue transformado en un espacio orgánico y perturbador: el escenario estuvo cubierto por telas que simulaban pieles, mientras que en el centro del campo se erigía el icónico corazón que ya había acompañado los shows en Luna Park y Movistar Arena, y que fue mutando a lo largo de la noche, funcionando como punto de partida y de cierre.

La noche también contó con grandes sorpresas e invitados especiales. Lali se sumó en “La carie” y Juanse apareció para interpretar “Enlace” de Ratones Paranoicos. Además, también participaron varios de los integrantes de la RIP Gang, el colectivo conformado por varios artistas del sello discográfico de Dillom, entre ellos: Broke Carrey en “Mentiras Piadosas”, Juan Lopez en “La novia de mi amigo”, Ill Quentin en “Ovario”, Muerejoven en “1312” y K4 en “Latas”, compañeros fundamentales desde sus inicios.

Por otra parte, uno de los momentos más emotivos del show fue cuando las pantallas del estadio proyectaron un video del Pity Álvarez junto a Dillom. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, que regresó los escenarios ese mismo fin de semana en el estadio Kempes, dejó un mensaje saludando al público y lamentándose por no poder estar presente en el primer Vélez de su colega.

Como si todo esto fuera poco, Dillom presentó su reciente single “Rojo Profundo” y sorprendió con la interpretación en vivo de un tema inédito de su próximo disco. La frutilla del postre llegó sobre el final cuando se vistió de traje para cantar el clásico “A mi manera” de Frank Sinatra, al mejor estilo Robbie Williams en Better Man.

La última sorpresa llegó con “Buenos tiempos” cuando, antes de despedirse, Dillom bajó hasta la valla, se acercó a la primera fila y cortó flequillos de sus fans. Pero eso no fue todo: en el final se bajó los pantalones y de espaldas a la gente reveló un “GRACIAS” estampado en la parte trasera de su ropa interior. El show terminó con la ovación de todo el público y el corazón latiendo por última vez en mitad del estadio.