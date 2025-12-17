Dillom no deja de sorprender a sus fanáticos. En la previa de su histórico show en el Estadio Vélez Sarsfield este domingo 21 de diciembre, el artista anunció una iniciativa junto a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA): cambiar entradas por juguetes nuevos para donar en estas fiestas.

Si sos estudiante y querés ser parte de la “Dillomanía” de forma gratuita, acá te contamos todo lo que tenés que saber para no quedarte afuera.

Dillom estrenó su guitarra temática de "Viernes 13" en Córdoba (Foto: Gentileza Prensa Dillom / Gody Mex)

¿Cómo conseguir la entrada gratis para Dillom?

La modalidad es sencilla pero requiere rapidez, ya que el stock es limitado y se entregarán por estricto orden de llegada. La consigna es clara: 1 entrada a cambio de 1 juguete nuevo.

Requisitos obligatorios

Para poder realizar el canje, los interesados deberán presentarse con:

Certificado de alumno regular (actualizado).

Un juguete nuevo (en su empaque original para donación).

DNI, ya que las entradas son personales e intransferibles. No está permitido retirar la entrada de otra persona.

Dillom en Vélez: cómo canjear un juguete por una entrada gratis para el último show del 2025

Fecha, hora y lugar del canje

La convocatoria es para este miércoles 17 de diciembre y se espera una gran afluencia de público, por lo que se recomienda llegar temprano.

Horario: A partir de las 10:00 h .

Lugar: Sede de la FUBA , ubicada en Uriburu 920 (CABA).

Modalidad: Por orden de llegada hasta agotar el stock disponible.

Importante: Al ser una movida solidaria, se busca que los juguetes sean de calidad para que los niños que “menos tienen y más necesitan” puedan disfrutar de un regalo nuevo en esta Navidad.

Dillom cierra un año histórico en Vélez

El show de Dillom este domingo 21 de diciembre en Vélez marca un hito en su carrera, consolidándolo como uno de los máximos referentes de la escena urbana actual. Con esta acción, el músico no solo llena un estadio, sino que moviliza a su comunidad por una causa noble.

Dillom anunció su primer show en el estadio de Vélez. (Ligia Majul).

¿Vas a ir a buscar tu entrada? Prepará tu certificado, el juguete y salí temprano hacia la FUBA.