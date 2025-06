La Joaqui filtró su nuevo tema, le llovieron las críticas y salió a responder uno por uno los comentarios negativos: “Tomate un...”

La Joaqui volvió a agitar las redes, esta vez por un anticipo musical que no salió como esperaba. En TikTok, la artista compartió un fragmento de su próxima canción mientras bailaba con un vestido de terciopelo vino tinto, melena oscura planchada y una sonrisa relajada. “Día uno filtrando la próxima cumbita”, escribió junto al video en el que se la ve entonando Tu vives equivocada.

Pero lejos de cosechar elogios, el clip abrió la puerta a una ola de críticas. La canción original pertenece al Grupo Néctar, una agrupación peruana de cumbia que tiene miles de fanáticos en toda Latinoamérica. Y parece que esa fidelidad se hizo sentir.

La Joaqui se llevó todas las miradas con su look

El video de La Joaqui con su nueva canción que generó polémica

Entre los comentarios más repetidos, los seguidores no dudaron en manifestar su descontento: “Un gran tema original de Grupo Cañaveral”, “Como arruinan las reliquias de canciones, dios”, “Esa canción es de Néctar, no hagan esto”, “Horrible canta”, “¿Cuándo sale? Así elimino Spotify”, y uno de los más duros: “No tiene voz para todo, basta”.

Además del reclamo por la autoría y el respeto al clásico, el uso del autotune fue uno de los aspectos más cuestionados. “Ese autotune mamita”, escribió una usuaria, señalando lo que muchos consideraron un exceso en la producción vocal.

Por su parte, La Joaqui respondió a los comentarios sin filtro. “Cami linda, no tiene autotune. Te aviso para que la próxima vez que tires la mala lo hagas con fundamento”, contestó la artista cansada de que la critiquen.

“Tremendo tema. Era”, opinó otra usuaria a la que La Joaqui también encaró: “Sofi reina, tomate un tecito de tilo y dormite una siesta que ya estás mal humoradita”.

La Joaqui

A lo largo de su carrera, La Joaqui se caracterizó por combinar géneros como el RKT, el reggaeton y la cumbia con una estética urbana provocadora. En este caso, sin embargo, parece haber tocado una fibra sensible al reinterpretar un tema que muchos consideran intocable.