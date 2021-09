Lit Killah contó que casi se pelean a las trompadas con Khea antes de que se lleve a cabo su reconciliación para el remix de “Además de mí”, gracias al aporte que hubo por parte de Tiago PZK.

//Mirá también: Lit Killah en DAMN: “La primera vez que me escuché en el estudio con Auto Tune dije ‘soy Pavarotti’”

“A mi me gustaba el tema de ‘Además de mí” y le dije a Tiago que me tenga en cuenta para el remix, y Duki y Khea le dijeron lo mismo, pero estaba todo mal con ellos. Después nos vimos en persona, sonreímos y nos saludamos, fue algo muy rápido, fue una pelea estúpida. Me decían cosas que Khea decía de mí, nunca habíamos hablado personalmente”, comenzó Lit Killah en un stream de Navajas Barbershop.

Y detalló: “Hubo un evento en Mendoza que nos íbamos a cruzar y le pedimos a nuestros equipos no cruzarnos. Cuando nos reconciliamos, le dije ‘si te cruzaba en Mendoza te iba a cagar a piñas’ y el me dijo lo mismo. Imaginate”.

//Mirá también: Ovi presentó junto a Duki su nuevo tema “Día de pago”

Asimismo, el trapero destacó el rol de Tiago PZK en dicha reconciliación y en la escena argentina, luego del lanzamiento de “Además de mí remix”. Es que luego de ese hecho, se dieron muchas colaboraciones que antes eran impensadas en el género.

“Después venían Duki, Khea, rancheábamos juntos. Si vos me lo preguntabas antes, no nos juntábamos ni en pedo”, cerró.